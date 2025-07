Google Translate & Gemini: Übersetzer integriert die KI noch tiefer in die Live-Übersetzungen (Galerie & Video)

Der Google Übersetzer gehört zu den ältesten Google-Produkten und hatte schon eine Reihe von Hochphasen und Tiefpunkten, wobei jetzt wohl ein wichtiger Schritt ansteht: Denn durch die tiefere Integration von Gemini sollen die Übersetzungen qualitativ zulegen. Im ersten Schritt wird die KI deutlicher als bisher in die Live-Übersetzung integriert, was sich jetzt bei ersten Nutzern zeigt.



Für viele Nutzer ist der Google Übersetzer auch heute noch das Standard-Tool zur Übersetzung, auch wenn die Konkurrenz schon vor Jahren qualitativ vorbeigezogen ist. Mit der Wunderwaffe Gemini will Google dies ändern und will diese jetzt noch deutlicher und vermutlich umfangreicher integriert in der Live-Übersetzung verwenden. Bei Android Authority konnte man dies bereits aktivieren und jetzt auf Screenshots und in einem Hands-on-Video zeigen.

Weil man bei Google offenbar ein großes Nutzervertrauen in Gemini sieht, wird die KI in der neuen Version sehr deutlich in die Oberfläche des Übersetzers integriert. Wie ihr auf dem Screenshot sehen könnt, steht dort sehr deutlich „Built with Gemini“ inklusive dem entsprechenden Logo des KI-Modells. Auch im unteren Bereich der Oberfläche hat sich einiges getan, rein strukturell bleibt der Aufbau für die Sprachauswahl oder den Start der Konversation aber gleich. Am unteren Rand befindet sich außerdem eine Warnung, dass die generative KI auch Fehler machen kann.

Auf dem folgenden Screenshot könnt ihr eine aktive Konversation sehen. Auf der linken Seite die aktuelle Variante und rechts die in Kürze kommende Version der Übersetzung. Durch die Einrückung im Messenger-Stil sowie die Verwendung der Bezeichnungen „Speaker 1“ und „Speaker 2“ und auch leicht unterschiedliche Farben wird deutlich, wer was gesagt hat.









Im Video ist die volle neue Oberfläche im Einsatz zu sehen. Design-Umbauten gibt es an vielen Stellen, die hauptsächliche Änderung ist aber die prominentere Gemini-Platzierung sowie die optimierte Darstellung innerhalb der Konversation. In den Einstellungen gibt es außerdem die Möglichkeit, das Tool zwischen Automatik (Mikrofon ist ständig aktiviert und erkennt den Sprecher) oder Manuell zu wechseln.

Die neue Oberfläche lässt sich aktuell nur im Rahmen eines Teardowns aktivieren, dürfte aber schon bald bereit für den breiten Rollout sein.

