Android: Google arbeitet an neuer Fast Pair-Oberfläche – informiert deutlicher über den Akkustand (Screenshots)

Google betreibt mit Fast Pair schon seit Jahren eine Technologie, die die schnelle Kopplung von drahtlosen Geräten ermöglichen und die Verbindung zuverlässig aufrechterhalten soll. Das wird insbesondere bei Kopfhörern eingesetzt, die auf diesem Weg auch über ihren Akkustand informieren sollen. Jetzt steht ein Design-Update vor der Tür, dass diese Werte deutlicher darstellen soll.



Bei unterstützten Geräten kann Bluetooth nicht nur die gewünschten Daten übertragen, sondern auch Meta-Informationen über den Akkustand und ähnliche Dinge austauschen. Das gilt natürlich auch bei Google Fast Pair und so kann das Smartphone am Beispiel der smarten Kopfhörer stets darüber informieren, wie es mit deren Akku-Ladestand aussieht. Je nach Modell auch einzeln aufgelistet nach linkem Stöpsel, rechtem Stöpsel und Ladeschale.

Auf obigem linken Screenshot seht ihr das aktuelle Design und in der Mitte sowie auf der rechten Seite das neue Design. An der grundsätzlichen Auflistung ändert sich nichts, denn mehr als den Prozentwert anzeigen kann diese Funktion nicht. Doch statt diese nur mit einer Zahl zu zeigen, wird sie in der neuen Variante auch besser visualisiert. Die Zahl bleibt erhalten, aber es gibt zusätzlich einen Ring um die einzelnen Komponenten.

Ist der Akku im grünen Bereich, wird dies entsprechend mit einem grünen Ring gezeigt. Wird es kritisch, verfärbt sich der Ring in eine gelbe Farbe und wenn der Akku fast zur Neige geht, wird es Orange bis Rot. Die Grenzwerte sollen wohl bie 50 Prozent und 20 Prozent liegen.

Außerdem soll es neue Benachrichtigungen für den Nutzer geben, wenn ein Ladevorgang notwendig wird, sodass ihr nicht überraschend den niedrigen Stand seht, sondern entsprechend zuvor und zeitgerecht informiert werden. Das neue Design zeigt sich im Rahmen eines Teardowns mit Aktivierung der entsprechenden Schalter. Es ist zu erwarten, dass das schon bald für alle Nutzer ausgerollt wird – eventuell im Rahmen des nächsten Feature Drops.

