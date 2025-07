Google TV: Unterstützung von Fast Pair stockt gewaltig – nach drei Jahren nur auf drei Geräten verfügbar

Google hat schon vor Jahren die Technologie Fast Pair eingeführt, mit der sich neue oder bestehende Geräte schneller miteinander verbinden lassen sollen – das gilt allen voran für smarte Gerätschaften wie Kopfhörer. Doch mit der Umsetzung auf Google TV scheint man große Probleme zu haben, denn auch drei Jahre nach der ersten Ankündigung ist es nur auf wenigen Geräten verfügbar.



Was am Desktop Plug&Play ist, ist im smarten Google-Ökosystem Fast Pair. Die Technologie soll es ermöglichen, smarte Geräte wie Kopfhörer oder Smartwatches sehr schnell mit dem Smartphone, Tablet oder auch Smart TV zu verbinden. Kein langes Suchen, keine aufwendige Kopplung oder Einrichtung. Man will das so einfach wie möglich machen und hat in Kombination mit Android-Smartphones und Google-Gadgets auch schon häufig umgesetzt.

Doch die Umsetzung auf Google TV scheint an irgendeiner Stelle sehr problematisch zu sein. Denn Fast Pair für Google TV (und Android TV) wurde bereits 2022 angekündigt, ohne dass etwas passiert wäre. 2024 hat man es dann noch einmal angekündigt und endlich ausrollen wollen. Mitte 2025 sind aber gerade einmal vier Geräte am Markt, die die schnelle Verbindung überhaupt unterstützen. Diese wären der Chromecast mit Google TV, Chromecast mit Google TV HD, Google TV Streamer und der Walmart Onn 4K Plus. Zwei davon sind bekanntlich gar nicht mehr am Markt.

Es ist wohl so, dass die Nutzung dieser Technologie für jedes Gerät einzeln aktiviert werden muss, was intern offenbar für Probleme sorgt. Woran es genau liegt und ob man die Umsetzung aufgrund einer möglichen Nachfolge-Technologie mittlerweile aufgegeben hat, lässt sich nicht sagen. Wer also seine smarten Kopfhörer schnell mit dem smarten Fernseher verbinden möchte, kann das hierzulande aktuell nur mit den Google-Geräten Chromecast und TV Streamer tun.

