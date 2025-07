Android Update: Verschmelzung mit ChromeOS, Gemini für Android Auto, Desktop spiegeln, neue Beta und mehr

Eine weitere sommerliche Android-Woche ist vorübergegangen und hat uns auch in den letzten Tagen wieder sehr viele Neuerungen und Ankündigungen eingebracht, die noch lange nachhallen werden. Dazu gehört die Verschmelzung mit ChromeOS, ein wichtiger Neustart für Android Auto, wir zeigen euch eine Desktop-Spiegelung und mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Die zurückliegenden Tage der Android-Woche waren sehr interessant und werden uns noch lange beschäftigen: Google hat die Verschmelzung mit ChromeOS offiziell bestätigt, man hat eine neue Feature Drop Beta veröffentlicht, wir haben euch ein praktisches Desktop-Tool gezeigt und die Nutzer telefonieren nicht mehr. Es war schon wieder einiges los in der Android-Welt und wir haben euch natürlich wie gewohnt zeitnah über alles Wichtige informiert. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Android-Nutzer telefonieren nicht

Eigentlich haben wir alle ein SmartPHONE in der Tasche, doch tatsächlich wird es zu diesem Zweck kaum noch verwendet. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Android-Nutzer kaum noch telefonieren und stattdessen auf viele alternative Kommunikationswege setzen. Vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis die Telefonie von den Geräten verschwindet.

» Android-Nutzer telefonieren kaum noch mit dem Smartphone

Android-Oberfläche auf Windows spiegeln

Wir stellen euch eine kostenlose und sehr populäre App vor, mit der sich die Smartphone-Oberfläche auf den Windows-Desktop spiegeln lässt. Ihr könnt alle Inhalte sehen und auch das Smartphone bedienen. Der Desktop wird einfach zum externen Display. Solltet ihr einmal ausprobieren, so lange ihr Googles Modus nicht verwenden könnt.

» Kostenlose App lässt euch Android auf den Desktop spiegeln









Gemini kommt zu Android Auto

Gemini wird den Google Assistant unter Android Auto ersetzen, das ist seit langer Zeit bekannt. Google hat als Zeitrahmen stets nur das gesamte Jahr genannt, doch so viel Zeit wird man sich vielleicht gar nicht mehr nehmen wollen. Jetzt zeigt sich, dass der Start von Gemini für Android Auto vielleicht unmittelbar bevorsteht, denn es wurden auch noch die letzten Assistant-Überbleibsel entfernt, die den damaligen Assistenten eindeutig beschreiben. Im Artikel findet ihr alle Informationen.

» Gemini wird Google Assistant in Android Auto ersetzen

Android und ChromeOS fusionieren

Es wurde seit sehr langer Zeit erwartet und in dieser Woche hat Google es tatsächlich offiziell gemacht: In Zukunft sollen Android und ChromeOS miteinander verschmelzen, sodass sich daraus ein einziges Betriebssystem ergibt. Wenig überraschend zieht ChromeOS den Kürzeren und wird wohl in Android aufgehen. Das Projekt kann noch Jahre dauern, aber dennoch ist die offizielle Verkündung ein wichtiger Schritt, dem möglicherweise schon bald erste Projekte und Anzeichen folgen können.

» Google will ChromeOS in Android integrieren

Google Maps Navigation in Android Auto mit neuen Buttons

Die Google Maps Navigation in Android Auto erhält jetzt neue Buttons, mit denen die Nutzer noch schneller die Navigation und den folgenden Weg nach Hause oder zur Arbeit antreten können. Die Buttons befinden sich direkt neben der Suchleiste und starten die Routenplanung mit aktiv gestarteter Navigation zu den hinterlegten Adressen.

» Android Auto optimiert Google Maps Navigation









Google Discover erhält KI-Zusammenfassungen

Der Discover Feed auf dem nullten Homescreen erhält jetzt auch KI-Zusammenfassungen, die vielleicht nicht allen Nutzern gefallen. Auch an dieser Stelle bringt das eine sehr große Änderung mit sich, denn es werden anschließend nicht mehr einzelne Artikel aufgelistet, sondern eine Zusammenfassung aller Informationen aus mehreren Artikeln. Das ändert die Oberfläche und auch die Nutzung völlig.

» Google bringt KI-Zusammenfassungen zu Android Discover

Android 16 QPR1 Beta 3 ist da

Google macht den letzten großen Schritt auf dem Weg zu Android 16 QPR1. Heute Vormittag wurde die dritte Beta der Feature Drop-Version veröffentlicht, die wieder eine ganze Reihe von Verbesserungen und Bugfixes im Gepäck hat. Wir listen euch die offiziellen Verbesserungen auf, die jetzt auf alle aktiv unterstützen Pixel-Smartphones in der Beta ausgerollt werden.

» Google veröffentlicht Android 16 QPR1 Beta 3

Letzte Aktualisierung am 2025-07-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.