Android: Desktopmodus mal anders – kostenlose App spiegelt Smartphone-Oberfläche schnell und einfach

Google wird in Kürze den neuen Android-Desktopmodus einführen, der die Nutzung des Smartphones oder Tablets auf einem großen Display ermöglicht. Weil der Rollout auf die Pixel-Smartphones noch auf sich warten lassen wird, stellen wir euch heute eine Alternative zur Überbrückung vor. Mit einer kostenlosen App könnt ihr ganz ohne Einrichtung sofort die Smartphone-Oberfläche am Windows-Desktop nutzen.



Der neue Android-Desktopmodus ist ohne Frage ein sehr großer Schritt für das Betriebssystem und spielt daher natürlich auch hier im Blog eine Rolle. Wir haben euch bereits den Modus ausführlich vorgestellt und gezeigt, wie dieser auf Smartphones, Tablets und Foldables genutzt wird. Doch bis zum Rollout werden auf die Pixel-Smartphones noch gute zwei Monate vergehen. Auf allen anderen Smartphones könnte es noch mehrere Monate oder gar Jahre dauern.

Wer nicht so lange warten möchte, muss sich durch einschlägige Bastlerforen klicken und mit einer unstabilen Version arbeiten – oder einfach mal einen Blick auf die kostenlose App scrcpy werfen. Der Name der App steht als Abkürzung für „Screen Copy“ und der Name ist Programm: Die App sorgt dafür, dass die Smartphone-Oberfläche auf eine App innerhalb der Windows-Umgebung gespiegelt wird.

Dabei handelt es sich nicht um einen Desktopmodus oder eine speziell angepasste Android-Oberfläche, sondern ihr bekommt das gesamte Smartphone in einem Windows-Fenster und könnt dieses sowohl am mobilen Gerät selbst auf gewohntem Wege oder am Desktop per Maus und Tastatur steuern. Die Spiegelung erfolgt nahezu in Echtzeit, sodass ihr auch beide Eingabemethoden gleichzeitig verwenden könnt. Zumindest theoretisch, denn praktisch könnte das kompliziert werden.









Scrcpy kommt ganz ohne Einrichtung aus

Der Cloud an der App ist es, dass diese vollkommen ohne Einrichtung auskommt. Ihr müsst einfach nur die Windows-App herunterladen und installieren, das Smartphone per USB-Kabel anstöpseln und fertig. Es ist keine Einrichtung und auch keine separate App am Android-Smartphone notwendig. Einfacher kann man das wirklich nicht mehr machen und es ist schon ein Faszinosum, dass scrcpy dies seit vielen Jahren beherrscht und weder Google oder Microsoft jemals an dieser Technologie Interesse gezeigt haben.

Seit einem der letzten Updates von scrcpy beherrscht das Tool auch virtuelle Displays, was dem Desktopmodus von Android damit schon einmal ein bisschen näher kommt. Denn in diesem Modus wird nicht das aktiv genutzte Smartphone-Display gespiegelt, sondern ein vom Smartphone bespieltes externes Display. Es wird praktisch die Technologie des Desktopmodus abgefangen und dieser in der Smartphone-Variante auf dem Desktop gezeigt. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach: Das ermöglicht es euch, auf dem echten Smartphone eine andere App zu nutzen als auf dem gespiegelten Smartphone am Desktop.

Natürlich ist die App kein Ersatz für den Desktopmodus und kann es aus technischen Gründen auch niemals sein. Dennoch darf es in keiner Toolsammlung fehlen und kann die Wartezeit bis zum Rollout der Google-Version verkürzen.

» scrcpy Download

