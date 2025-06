Android 16: Das ist der neue Desktopmodus – so könnt ihr ihn nutzen + das sind die Oberflächen (Galerie)

Google hat in dieser Woche endlich den Startschuss für den Android-Desktopmodus gegeben, der mit der neuesten Beta von allen interessierten Pixel-Nutzern ausprobiert werden kann. Die Entwicklung hat sich über mehrere Jahre gezogen und in Kürze ist diese externe Darstellung bereit für die große Bühne. Wir zeigen euch auf einigen Screenshots und Videos die neue Fensterdarstellung inklusive Taskleiste, Multitasking und mehr.



Der Android-Desktopmodus hat sehr lange auf sich warten lassen, denn dieser befindet tatsächlich bereits seit mehr als sechs Jahren (!) in den Tiefen des Betriebssystems, zählte aber offenbar nie zu den Prioritäten der Entwickler. Das hat sich geändert und dank der offiziell erwähnten Unterstützung von Samsung DeX kann die Desktop-Oberfläche schon sehr bald an den Start gehen. In dieser Woche gab es den Startschuss für alle Beta-Nutzer und schon in zwei Monaten sollte es auf allen Pixel und in weiterer Folgen vielen anderen Smartphones ankommen.

Mit dem Android-Desktopmodus wird es möglich sein, das Smartphone auf dem großen Display zu verwenden. Allerdings nicht wie bisher in Form einer Spiegelung, sondern mit einer auf die Größe des verwendeten Displays angepassten Oberfläche. Das Smartphone fungiert praktisch als Rechner, verwendet wird der Modus aber auf dem großen Display optional mit Tastatur und Maus. Android behandelt das externe Display genau als ein solches – nämlich als Zweitdisplay – und erstellt für Smartphone-Nutzer auch einen zweiten Desktop.

Weil die gesamte Oberfläche vom Smartphone erzeugt wird, ist natürlich auch der volle Zugriff auf dieses möglich. Es lassen sich nur die am Smartphone installierten Apps ausführen, die dann nicht mehr im Vollbild gezeigt werden, sondern eben im Fenstermodus. Die Fenster lassen sich frei verschieben, in der Größe ändern, wahlweise überlappen und in sonstiger Form anpassen, wie man das von den großen Desktop-Betriebssystemen kennt. Außerdem zieht eine Taskleiste ein. Schaut euch die folgende Flut an Bildern und Videos an, um einen Eindruck zu bekommen. Diese stammen von verschiedenen Monaten, zeigen aber stets dasselbe Konzept.









Android 16 Desktopmodus Dezember 2024









Android 16 Desktopmodus Mai 2025









Android Desktopmodus im Einsatz

Google setzt mit dem Desktopmodus darauf, die Smartphone-Identität nicht zu verschleiern, gibt den Nutzern aber dennoch volle Flexibilität und kann das große Display voll ausnutzen. Statt einem Homescreen gibt es einen Desktop. Zusätzlich zum Launcher gibt es eine Taskleiste und die Apps werden in Fenstern gezeigt. Die Fenster können auf die volle Größe maximiert oder auch in die Taskleiste minimiert werden. Aus Android wird in diesem Fall ein übliches fensterbasiertes Betriebssystem. Die ständig präsente Taskleiste erinnert an ChromeOS und Windows.

Man nutzt auch die neuen Möglichkeiten einer solchen Oberfläche, etwa für die Unterstützung von Drag & Drop. Es lassen sich Dateien und Inhalte von einer App in die andere ziehen – für Android eine echte Revolution. Wer den neuen Modus jetzt schon ausprobieren möchte, kann das mit der Android 16 QPR1 Beta 2 bereits tun. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen gezeigt, wie ihr den Android 16-Desktopmodus jetzt ausprobieren könnt.

Google ist in den letzten Jahren einen langen Weg gegangen, um Android und ChromeOS visuell so weit anzunähern, dass diese kaum voneinander zu unterscheiden sind. Und genau das ist auch der schon bald zu verkündende Sargnagel für ChromeOS. Es ist daher sicherlich eine gute Idee, wenn auch ChromeOS-Nutzer sich diesen Modus einmal ansehen und langsam mit diesem anfreunden.

