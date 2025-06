Android 16: Google startet neuen Desktopmodus für Pixel-Smartphones – so könnt ihr ihn jetzt ausprobieren

Nach einer mehrjährigen Testphase hat Google mit dem gestrigen Release der Android 16 QPR1 Beta 2 erstmals den neuen Android-Desktopmodus für die breite Nutzerschaft aktueller Pixel-Smartphones freigegeben. Interessierte Nutzer haben ab sofort die Möglichkeit, diesen Modus auszuprobieren. Wir zeigen euch, wie ihr die Desktop-Oberfläche von Android sehr einfach starten könnt.



Es ist kleiner Schritt für das Smartphone, aber ein riesiger für Android. So kann man diesen Artikel wohl einleiten, denn der jetzt erstmals für viele Nutzer gestartete Android-Desktopmodus hat schon eine mehrjährige Geschichte und wurde nicht nur immer wieder gesichtet, sondern auch mehrfach zurückgezogen. Rund um Android 16 wird es nun aber endlich ernst, denn nachdem wir euch den Modus hier im Blog schon häufiger vorstellen konnte, kommt dieser jetzt auch auf euren aktuellen Pixel-Smartphones an.

Was ist der Android-Desktopmodus?

Beim Android-Desktopmodus handelt es sich um ein Framework, mit dem das Smartphone-Betriebssystem nicht nur das eigene Display bespielen kann, sondern auch einen angeschlossenen Bildschirm. Dabei geht es nicht um die Spiegelung der Oberfläche, denn das ist seit sehr vielen Jahren möglich, sondern um eine separate Darstellung. Vielleicht vergleichbar mit Android Auto, nur eben im völlig anderen Umfeld. Nutzer haben die Möglichkeit, die am Smartphone installierten Apps auf einer eigenen Oberfläche am großen Display zu nutzen.

Wir haben euch diese Oberfläche, den Android-Desktop sowie die Möglichkeiten der Android-Fenster bereits ausführlich in diesem Artikel zum Android-Desktopmodus vorgestellt. Es sieht aus wie Windows, folgt dem Design-Konzept von ChromeOS und steht nach dem Einstöpseln des notwendigen USB-Kabels zur Verbindung sofort zur Verfügung. Auch hier: Genauso wie bei Android Auto. Wer möchte, kann das jetzt selbst ausprobieren.









So könnt ihr den Android-Desktopmodus aktivieren

Es ist wirklich sehr leicht: Ihr müsst lediglich in die Android Entwicklereinstellungen gehen und dort den Punkt „Funktion für die Desktop-Oberfläche“ aktivieren. Solltet ihr die Entwicklereinstellungen in euren Einstellungen nicht finden, müsst ihr sie einmalig freischalten. Das tut ihr über die Systeminformationen, in dem ihr 10x schnell nacheinander auf die Versionsnummer tippt. Nicht böse gemeint: Solltet ihr euch damit nicht auskennen, würde ich auch die Nutzung der Beta nicht empfehlen.

Voraussetzung zur Nutzung ist die aktuelle Android 16 QPR1 Beta 2, ein Pixel-Smartphone der achten oder neunten Generation oder ein Pixel Tablet, ein USB-Kabel zur Übertragung und natürlich ein Display / Bildschirm. Die Größe ist vollkommen egal, denn der Android-Desktopmodus passt sich den Display-Abmessungen an.

Unterschiede zwischen Smartphone und Tablet

Interessanterweise funktioniert der Modus vollkommen anders, wenn ihr diesen mit einem Tablet verwendet. Das Tablet erweitert den Desktop und ermöglicht die parallele Nutzung, während das Smartphone unabhängig vom Desktop arbeitet. Wir haben euch das in diesem Artikel im Detail gezeigt.

