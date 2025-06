Android Feature Drop: Diese neuen Funktionen werden jetzt für viele Smartphone-Nutzer ausgerollt (Galerie)

Google legt wieder für viele Smartphone-Nutzer nach und hat gestern Abend das jüngste Android Feature Drop veröffentlicht, dessen neue Funktionen auf den Geräten vieler Nutzer ankommen werden. Auch in diesem Monat hat man parallel zu den Pixel-Geräten wieder einen ganzen Schwung an Neuerungen für die Android-Plattformen im Gepäck, der sowohl auf Smartphones als auch Smartwatches ankommen wird. Es reicht von Google Messages über Google Fotos und Gboard, bis Google Home und den Safety Check..



Für Pixel-Nutzer war der gestrige Abend wieder ein Feiertag, denn Google hat ein ganzes Paket an Updates veröffentlicht, das auf den eigenen Pixel-Geräten ankommen wird. Neben dem Android-Sicherheitsupdate für Juni, dem Pixel Feature Drop sowie Android 16 und Android 16 QPR1 Beta 2 gehört dazu auch das Android Feature Drop. Dieses bezieht sich auf das gesamte Android-Ökosystem mit allen Nutzern, dessen Neuerungen kommen aber natürlich auch auf den Pixel-Smartphones an. Es gibt wieder interessante Neuerungen in dieser Ausgabe.

Wie üblich konzentriert sich das jüngste Android Feature Drop hauptsächlich auf die populärsten Google-Apps und ist somit eher eine Sammlung von Ankündigungen, die man sonst einfach ohne großen Anlass veröffentlicht hätte. Es gibt Verbesserungen im Bereich von Google Fotos sowie Google Messages, aber auch Gboard und Google Home. Also all den populären Apps, die nicht wirklich etwas mit dem Betriebssystem zu tun haben, aber dennoch auf vielen Android-Smartphones verwendet werden.

Aber auch Android selbst bekommt eine Aktualisierung: So gibt es eine Verbesserung beim tief in das System integrierten Safety Check sowie die erweiterte Sicherheit für die ersten Smartphone-Nutzer. Hier findet ihr jetzt alle angekündigten Neuerungen in der schnellen Übersicht. Vieles davon sollte in den nächsten Tagen bei euch ankommen.









Personalisierung für Gruppenchats

Gruppenchats in Google Messages lassen sich jetzt personalisieren. Nutzer können der Konversation jetzt einen Titel geben sowie ein Icon auswählen, das für die Gruppenkonversation verwendet werden soll.

Neue Google Fotos-Bildbearbeitung

Die neue Google Fotos Bildbearbeitung wird in Kürze für alle Android-Nutzer ausgerollt und hat es jetzt noch in das Android Feature Drop geschafft. Man will es „bald“ veröffentlichen.

Google Home-Favoriten für jedes Gerät

In der Google Home-App lassen sich jetzt mit demselben Google-Konto einzelne Favoriten für unterschiedliche Geräte anlegen. Damit könnt ihr am Smartphone andere Favoriten haben als auf der Smartwatch oder dem Tablet.

Safety Check mit Extrazeit

Im Safety Check lässt sich nach Ablauf der geplanten Zeit jetzt nicht nur der Timer stoppen oder der Alarm auslösen, sondern es kann noch eine Zusatzzeit hinzugefügt werden.









Neue Sticker für Emoji Kitchen

Die Designer hinter Emoji Kitchen waren fleißig und haben wieder viele neue Kombinationen hinzugefügt, die ihr ab sofort nutzen könnt. Gebt dafür einfach mehrere Emojis nacheinander ein und schaut, was die Designer daraus gebastelt haben. Im Pixel Feature Drop ist das Ganze nun auch KI-basiert und erstellt beliebige Darstellungen.

Google Wallet Fahrkarten

Das Vorzeigen hinterlegter Fahrkarten in Google Wallet für WearOS geht jetzt schnell als bisher. Ihr müsst während der Fahrt einfach nur auf die Smartwatch tippen und erhaltet auch ganz ohne geöffnete Google Wallet-App die Fahrkarte für die aktuelle Strecke vorgeschlagen.

[Google-Blog]

