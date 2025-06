Pixel Update: Das Juni-Update ist jetzt da – Google bringt sehr viele Verbesserungen auf Pixel-Smartphones

Google hat gestern Abend mit einigen Tagen Verspätung ein großes Update-Paket für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, das unter anderem Android 16 sowie das jüngste Pixel Feature Drop im Gepäck hat. Aber es gibt noch einen ganzen Schwung weiterer Verbesserungen, die an anderer Stelle bisher noch nicht erwähnt wurden und sowohl das Betriebssystem als auch die Apps mit neuen Funktionen versorgt. Das Pixel-Update für Juni ist so prall gefüllt wie selten zuvor.



Der gestrige Abend hat für Pixel-Nutzer neben dem Rollout des Sicherheitsupdates, dem Update auf Android 16 sowie dem Pixel Feature Drop auch noch das monatliche Update im Gepäck hat, das diesmal viele funktionale Verbesserungen mitbringt. In einer überraschend langen Auflistung erklärt Google die wichtigsten Neuerungen, die sich zum Teil auch mit den Feature Drops der Pixel sowie der Android-Smartphones überschneiden.

Hier findet ihr jetzt eine schnelle Übersicht der Neuerungen, auf die ihr euch jetzt freuen könnt. Schaut auch am Ende des Artikels auf das Kleingedruckte, das diesmal ebenfalls sehr umfangreich ausfällt.

Pixel-VIPs

Machen Sie Ihre engsten Kontakte zu VIPs mit dem neuen Widget in der Kontakte-App. Sehen Sie auf einen Blick den letzten Anruf und die letzte Nachricht (auch von WhatsApp), behalten Sie den Überblick über bevorstehende Geburtstage und Jahrestage, sehen Sie den Standort in Echtzeit (wenn geteilt) und machen Sie sich kurze Notizen, damit Sie keine wichtigen Details vergessen. Ihre VIPs können sogar die „Nicht stören“-Funktion deaktivieren, damit Sie nichts verpassen. (2)

Neu gestalteter Google Fotos-Editor – In Kürze verfügbar

Mit dem überarbeiteten Google Fotos-Editor haben Sie jetzt noch mehr Bearbeitungsmöglichkeiten. Optimieren Sie Ihre Bilder in wenigen Schritten mit KI-gestützten Vorschlägen, die Ihre Fotos auf Knopfdruck verbessern. Zudem erhalten Sie sofortigen Zugriff auf empfohlene Tools, basierend auf Ihren Bearbeitungsoptionen, und einen einfacheren Zugriff auf Ihre Favoriten für volle Kontrolle über Ihre Bilder. (3)









Benutzerdefinierte Sticker in Gboard, unterstützt von Pixel Studio

Erstellen Sie jetzt mit Pixel Studio fast jeden erdenklichen Sticker direkt in Gboard. (4) Eine Avocado-Gelee? Klar! Geben Sie einfach den Text ein, wählen Sie die passende Emotion und senden Sie ihn – ohne die App wechseln zu müssen. Sie können auch ein Foto aus Ihrer Galerie auswählen; der Hintergrund wird automatisch entfernt, damit Sie es als Sticker teilen können.

Ausdrucksstarke Bildunterschriften

Ausdrucksstarke Untertitel erfassen automatisch die Intensität, Nuancen und Emotionen der gesprochenen Sprache in Videos. Ob jemand flüstert, gähnt oder sich räuspert – Videos bieten jetzt detailliertere Untertitel, selbst bei Live- oder Streaming-Inhalten ohne vorinstallierte Untertitel. (5)

Hörgerätefunktionen mit LE Audio

Dank modernster Bluetooth-Technologie können Sie jetzt mit kompatiblen Hörgeräten auch unterwegs telefonieren. Außerdem haben Sie direkten Zugriff auf Ihre Hörgeräte-Voreinstellungen und können die Umgebungslautstärke direkt in den Telefoneinstellungen anpassen. (6)

Live-Suche in der Lupen-App

Die Lupen-App auf Pixel verfügt jetzt über eine Live-Suche, mit der Sie Dinge in Ihrer Umgebung mühelos finden können. Geben Sie einfach ein, wonach Sie suchen, scannen Sie mit Ihrem Telefon, und passende Ergebnisse werden sofort hervorgehoben, ohne dass Sie vorher ein Foto machen müssen. (7)

KI-Zusammenfassungen in der Recorder-App werden auf neue Sprachen erweitert

Die Recorder-App kann Ihnen jetzt Zusammenfassungen Ihrer aufgezeichneten Gespräche, Interviews, Vorlesungen und Präsentationen auch auf Französisch und Deutsch liefern. (8)

Satelliten-SOS-Ausbau in Australien

Wenn Sie sich an einem Ort ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung befinden, kann Ihr Pixel jetzt über Satellit eine Verbindung zu Notdiensten herstellen, um Hilfe zu rufen. (9)

Sicherheitscheck-Timer-Verlängerung

Verlängern Sie Ihren Sicherheitscheck-Timer jetzt ganz einfach auf Ihrem Smartphone oder Ihrer Uhr, wann immer Sie es brauchen. So können Sie den Check fortsetzen, ohne einen neuen starten zu müssen, und ihn flexibel an Ihre Pläne oder Situationen anpassen.

Batteriezustandsanzeige

Ihr Pixel informiert Sie jetzt über den Zustand Ihres Akkus und zeigt die geschätzte verbleibende Kapazität basierend auf Ihrem Lade- und Nutzungsverhalten an. So wissen Sie, wann ein Akkuwechsel sinnvoll ist und können den idealen Zeitpunkt dafür bestimmen. (10)

Kamera-Ausbildung

Tippen Sie in der Pixel Kamera-App auf das Symbol „?“, um mehr über die Funktionen zu erfahren. Visuelle Beispiele und klare Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrer Pixel Kamera herauszuholen und bessere Fotos und Videos aufzunehmen.

Klarer Sprachmodus in der Recorder-App für Pixel 8-Telefone

Der Klare Sprachmodus in der Recorder-App, verfügbar auf Pixel 8 und neueren Smartphones, nutzt maschinelles Audio-Lernen, um Hintergrundgeräusche in Aufnahmen automatisch zu reduzieren. Das macht die Wiedergabe klarer – egal, ob es ein wichtiges Gespräch in einem lauten Café oder ein Podcast während Bauarbeiten nebenan ist. (11)

Erweiterter Schutz

Als Googles stärkster Schutz für Mobilgeräte aktiviert der Erweiterte Schutz (Advanced Protection) eine Reihe leistungsstarker Sicherheitsfunktionen, die nahtlos zusammenarbeiten, um Sie vor Online-Angriffen, schädlichen Apps und Datenrisiken zu schützen. (12) Erfahren Sie mehr über Advanced Protection.

KI-Modus in der Pixel-Suchleiste

Erleben Sie den KI-Modus, unsere leistungsstärkste KI-Suche, jetzt direkt über die Suchleiste Ihres Homescreens. Stellen Sie Ihre Fragen, um eine KI-gestützte Antwort zu erhalten, und erkunden Sie die Welt mit Folgefragen und hilfreichen Weblinks. (13)

Lernen Sie Veo 3 kennen, Ihren neuen KI-Videogenerator

Beschreiben Sie einfach Ihre Idee und erleben Sie, wie sie in Form eines hochwertigen Kurzvideos mit natürlichem Ton zum Leben erweckt wird. Mit einem Google AI Ultra- oder Google AI Pro-Abonnement können Sie jetzt auf Gemini auf Ihrem Desktop und in der mobilen App darauf zugreifen. Als besonderes Extra für Pixel-Nutzer erhalten Besitzer eines Pixel 9 Pro ein Jahr lang ein Google AI Pro-Abonnement, um Veo 3 auszuprobieren. Alle anderen Pixel- und Nicht-Pixel-Besitzer können Veo 3 einen Monat lang kostenlos testen. (14)









Das Kleingedruckte zu diesen Neuerungen:

Ihr Pixel erhält in der Regel Feature Drops während der jeweiligen Android-Update- und Supportzeiträume für das Smartphone. Weitere Informationen finden Sie unter g.co/pixel/updates . Die Verfügbarkeit einiger Feature Drops kann variieren. Smartphone, Tablet, Ohrhörer und Uhr sind separat erhältlich. Verfügbar auf Pixel 6 und neuer. Unterstützt nur die Dienste Google Messages und WhatsApp. Ergebnisse können variieren. Die Verfügbarkeit der Funktionen kann je nach Gerät und Kontotyp variieren. Ausgewählte Funktionen sind für Benutzer ab 18 Jahren verfügbar. Auf Pixel 9-Telefonen in ausgewählten Ländern nur auf Englisch, Japanisch und Deutsch verfügbar. Verfügbar auf Pixel 6 und neueren Geräten sowie anderen kompatiblen Geräten mit Android 15+ in den USA, Kanada, Großbritannien und Australien nur auf Englisch. Untertitel können abweichen. Antworten auf Richtigkeit überprüfen. Nicht kompatibel mit Telefonanrufen oder Netflix. Erfordert Pixel 9 oder neuer mit Android 16+ und LE Audio-Hörgeräte. Die Geräte müssen sich in Bluetooth-Reichweite befinden. Für einige Funktionen, wie z. B. die Umgebungslautstärkeregelung, ist die Unterstützung des Hörgeräteherstellers erforderlich. Verfügbar auf Pixel 5 und neueren Geräten, ausgenommen Pixel Fold-Geräte und Pixel Tablet. Nur auf Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und Pixel 9 Pro Fold verfügbar, nur in Englisch, Japanisch, Deutsch und Französisch. Nur auf Englisch auf der Pixel 8-Serie und Pixel 9a verfügbar. Es gelten Einschränkungen. Keine zusätzliche Einrichtung erforderlich. Der Service ist in den ersten zwei Jahren nach der Aktivierung der Geräte kostenlos enthalten. Nur für Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und Pixel 9 Pro Fold verfügbar. Der Service ist in den USA, Kanada, Großbritannien, Europa und Australien verfügbar. Verbindungs- und Reaktionszeiten variieren je nach Standort, Standortbedingungen und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter g.co/pixel/satellitesos. Verfügbar auf Pixel 8a-, Pixel 9-Telefonen und neueren Modellen. Im Vergleich zur vorherigen Version der Recorder-App. Nur auf Pixel 8 und neuer verfügbar. Verfügbar auf Geräten mit Android 16+. Die Ergebnisse dienen lediglich der Veranschaulichung und beinhalten zukunftsweisende Funktionen. Verfügbar für Pixel 6 und neuere Modelle (ausgenommen Pixel Fold und Pixel Tablet) in den USA, auf Englisch und für Nutzer ab 18 Jahren. Weitere Informationen. Abonnement erforderlich. Verfügbarkeit variiert. Ab 18 Jahren. Verantwortungsvoll gestalten . Es gelten Einschränkungen. Die Verfügbarkeit der Funktionen kann je nach Land und/oder Sprache variieren.

