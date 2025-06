Android 16 ist da! Google veröffentlicht Android Baklava – Rollout auf Pixel-Smartphones beginnt (alle Infos)

Android 16 ist da! Vor wenigen Minuten hat Google den Startknopf gedrückt und das neue Betriebssystem in der finalen Version veröffentlicht. Wie üblich hat das Betriebssystem zuletzt zahlreiche Vorabversionen und erfolgreich abgeschlossen, sodass es ausreichend getestet wurde und auf die Pixel-Smartphones ausgerollt werden kann. Der Rollout beginnt ab sofort, sodass die meisten Nutzer in den nächsten Stunden und Tagen mit Update rechnen können.



Wie bereits heute früh angekündigt, hat Google jetzt die finale Version von Android 16 veröffentlicht. In einem guten Dutzend Vorabversionen hat man die Testreihen auf den Pixel-Smartphones durchlaufen und weil bisher keine Probleme bekannt geworden sind, darf mit einem breiten Rollout gerechnet werden. Das neue Betriebssystem bringt viele Neuerungen mit, die wir euch erst heute Vormittag in diesem Artikel noch einmal inklusive Screenshots zusammengestellt haben.

Das neue Betriebssystem trägt die interne Bezeichnung „Baklava“ und ist somit zumindest in puncto Namensgebung ein Neustart. Das richtig große Update-Paket mit neuem Material 3 Expressive-Design, Desktopmodus und der erweiterten Sicherheit startet allerdings erst mit der kommenden Android 16 QPR1.

Die wichtigsten Neuerungen in Android 16

Wir haben euch schon alle Neuerungen zusammengestellt, aber natürlich ist es immer interessant, welche davon von Google offiziell angekündigt und unterstrichen werden. Denn man konzentriert sich dabei stets auf die Schwerpunkte, sodass sich die Auflistungen recht stark unterscheiden können. Hier die Liste der Verbesserungen, die Google in das Licht stellt:

Live Updates als Mix aus Benachrichtigungen und Widgets. So funktionieren die neuen Android Live Updates.

Gruppierte Benachrichtigungen für dieselbe App

Unterstützung für Bluetooth LE Audio

Möglichkeit zum Mikrofon-Wechsel zwischen Headset und Smartphone

Neuer Bereich für erweiterte Sicherheit. So funktioniert die erweiterte Android-Sicherheit.

» Alle Neuerungen aus den Android 16-Vorversionen









Rollout auf die Pixel-Smartphones

Der Rollout auf die Pixel-Smartphones beginnt ab sofort und ist daher diesmal erfreulicherweise pünktlich. Erst im vergangenen Jahr gab es eine Verzögerung von fast zwei Monaten (!), doch diesmal sieht das anders aus. Das Update wird für die allermeisten Pixel-Smartphones freigegeben und sollte euch in den nächsten Tagen angeboten werden bzw. ihr könnt es auch durch einen Tap auf den Update-Button in den Systemeinstellungen versuchen anzufordern. Gerade in den ersten Stunden kann das aber noch ein Glücksspiel sein.

Ausgerollt wird die neue Version auf alle Pixel-Smartphones mit Tensor-SoC, also auf alle Geräte ab der sechsten Generation: Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9a sowie die beiden Pixel Fold. Ein Rollout auf das Pixel Tablet wurde bisher nicht angekündigt.

