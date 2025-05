Android 16: Das sind die neuen Live Updates – Google zeigt neue Benachrichtigungen in Widget-Form (Video)

Google hat gestern Abend die erste Android 16 QPR Beta veröffentlicht und damit einen ersten Ausblick darauf gegeben, was uns in den nächsten Monaten erwartet. Neben dem neuen Material 3 Expressive Design als visuelles Highlight hat man jetzt auch die neuen Live Updates vorgestellt, die eine Mischung aus Benachrichtigung und Widget auf die Smartphones bringen. Über die breite Verfügbarkeit gibt es allerdings Verwirrungen.



Es gibt keine Android-Version, bei der Google nicht an den Benachrichtigungen schraubt – und so ist es auch mit der kommenden Android 16 QPR1. Diesmal werden allerdings keine Pixel geschubst oder Darstellungen geändert, sondern mit den Live Updates eine ganz neue Form eingeführt. Bei den Live Updates handelt es sich um eine Benachrichtigungsform mit deutlich mehr Elementen, interaktiven Inhalten und Gestaltungsmöglichkeiten für App-Entwickler. Sowohl auf der großen Bühne der Google I/O als auch in der Ankündigung hat man nur sehr wenige Beispiele gezeigt.

Wie ihr sehen könnt, sind diese Benachrichtigungen in Form eines Widgets umgesetzt, das nicht unbedingt nur in der Benachrichtigungsleiste bleiben muss. Enthalten sein können etwa Statusinformationen zu Bestellungen, Anfahrten des Uber, Infos zum Spotify-Stream oder Navigationsanweisungen von Google Maps. Auch wenn es stets andere Inhalte und Designs sind, ist die Grundstruktur stets dieselbe, sodass Google wohl zunächst mit nur einem Template startet.

Die Unterstützung soll mit einer der kommenden Android 16-Versionen einziehen, aber natürlich erfordert es die Unterstützung der App-Entwickler, die davon erst einmal überzeugt werden wollen. Zum Start heißt es in der Ankündigung, dass es „sehr bald“ verfügbar sein soll, in der aktuellen Android 16 QPR1 Beta 1 ist es allerdings nicht enthalten. Auf der großen Bühne hieß es gar, dass es „im nächsten Jahr“ verfügbar sein wird. Und wann es eine spürbare Zahl an App-Entwicklern umsetzt, steht noch in den Sternen.

