Google Chrome & Gemini Live: Der KI-ChatBot wird tief in den Browser integriert – Rollout schon heute (Video)

Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass der Browser Google Chrome mit dem KI-ChatBot Gemini ausgerüstet werden soll und jetzt haben die Entwickler diesen Schritt offiziell angekündigt. Schon ab heute werden erste Nutzer die Möglichkeit haben, Gemini (Live) direkt im Browser zu verwenden, der extra für diese Integration einen eigenen Button mit übergeordneter Funktionalität erhält.



Der KI-ChatBot Gemini kommt zu Google Chrome – darüber hatten wir erst vor wenigen Tagen erneut berichtet und jetzt hat Google das Ganze offiziell gemacht. Tatsächlich wird die Gemini-KI nicht nur innerhalb von Webseiten oder als eine Art von Extension angeboten, sondern tief und übergeordnet im Browser integriert. Nach dem Rollout und der Aktivierung wird es einen neuen Gemini-Button im rechten Bereich der Tableiste geben. Damit erklärt sich dann auch schon, warum der Tab-Suchen-Button weichen muss.

Ein Klick auf den Button öffnet ein Overlay, das ständig geöffnet bleiben kann und sich auf die gesamte Browsersession bezieht. Die Gemini-KI ist nicht einem einzelnen Tab zugeordnet, sondern kann auf alle geöffneten Tabs und deren Inhalte zugreifen sowie dabei auch den Kontext wahren. Ihr könnt Gemini bitten, Inhalte aufzubereiten, verschiedene Tab-Inhalte miteinander zu kombinieren, zu vergleichen und mehr. Die Webseiten bilden stets den Kontext, aber es sollen auch neutrale Anfragen außerhalb der Browsersession möglich sein.

Auf obigem Screenshot könnt ihr den neuen Button und das Overlay sehen, das sich im typischen Gemini-Design zeigt. Im unten eingebundenen Video seht ihr Gemini in Google Chrome im Einsatz. Es handelt sich um den normalen Gemini-ChatBot, wie ihr am Ende des Videos am Beispiel der beiden Formel 1-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris sehen könnt, ist aber auch Gemini Live mit Sprachkommunikation verfügbar.









Zum Start dieser Integration beginnt damit, dass Gemini Informationen zusammenfassen kann und erklären kann, die sich in den geöffneten Webseiten befinden. In Zukunft soll es außerdem möglich sein, dass Gemini euren Browser bedient und selbstständig mit den Webseiten interagiert, um mehr Informationen zu erhalten oder Interaktionen auszulösen. Das hat man in ähnlicher Form gerade erst mit den Gemini Agenten und dem Project Mariner gezeigt.

Gemini soll aber nicht nur mit der aktiven Webseite interagieren können, sondern direkt die Kontrolle über den ganzen Browser übernehmen. Es soll Formularfelder ausfüllen und abschicken können, Tabs organisieren können, sich an vergangene Tabs erinnern und diese möglicherweise wieder öffnen und mehr. Aber auch eine kombinierte Suchfunktion innerhalb des Verlaufs und der geöffneten Tabs soll kommen. Eines Tages wird man dann vielleicht soweit sein, dass die manuelle Nutzung eines Browsers kaum noch nötig sein wird. Schöne neue Welt?

Die neue Funktion startet HEUTE für US-Nutzer in den Kanälen Beta, Dev und Canary – allerdings nur in Kombination mit einem Google One AI Pro oder Google One AI Ultra-Abo.

