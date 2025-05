Gemini: Google startet in das Zeitalter der KI-Agenten – neuer Modus übernimmt Aufgaben und surft im Web

Google hat für den Hype rund um Gemini schon vor längerer Zeit den Start des „Zeitalter für KI-Agenten“ angekündigt und jetzt lässt man diesen Worten auch Taten folgen: Das KI-Modell erhält einen neuen „Agent Modus“, in dem die Künstliche Intelligenz mehr oder weniger selbstständig Aufgaben ausführt und den Nutzer proaktiv informieren kann. Parallel lernt das daran angebundene Project Mariner dazu und ermöglicht ein Live-Browsing.



Praktisch alle wichtigen KI-Unternehmen sind davon überzeugt, dass den KI-Agenten die Zukunft gehören wird. Auch Google hat vor einiger Zeit das „Zeitalter der KI-Agenten“ ausgerufen und hinter den Kulissen wird gar an einem Android für KI-Agenten gearbeitet. Bislang konnte man diese Agenten-Power aber kaum im Einsatz sehen und sich somit auch kein Bild davon machen, was das überhaupt ist und welche Vorteile sie bringen können.

Jetzt hat Google große Updates für die Gemini-Agenten und das Project Mariner angekündigt, die eng miteinander verwoben sind. Beim Project Mariner handelt es sich um eine KI, die selbstständig im Internet surfen, nach Informationen suchen und auch Interaktionen vornehmen kann. So kann Mariner etwa Suchmaschinen benutzen, Formulare ausfüllen, Inhalte verfassen oder gar in Onlineshops für euch bestellen. Alles auch in Kombination mit anderen Produkten. Als Beispiel zeigt man, dass Mariner die benötigten Zutaten für ein Rezept einkaufen soll, das sich im Google Drive befindet.

Nutzer können Mariner aber nicht nur beauftragen, sondern auch bei der Arbeit zusehen. Die Oberfläche teilt sich in zwei Hälften, wobei am linken Rand der Gemini-ChatBot zur Verfügung steht und mit weiteren Anweisungen gefüttert werden kann und rechts die aktuell aufgerufene Internetseite zu sehen ist. Nach dem jüngsten Update kann Mariner bis zu zehn Aufgaben gleichzeitig ausführen. In der folgenden kurzen Galerie könnt ihr das nachvollziehen. Diese Funktionen sollen demnächst für Entwickler und im Laufe des Jahres als Integration in einige Google-Produkte starten.









Gemini erhält einen Agent Mode, in dem der KI-ChatBot zu einem echten Helferlein werden soll. Denn statt wie bisher stets sofort auf Fragen zu antworten oder Aufgaben auszuführen, lassen sich in diesem Modus ganz andere Dinge erledigen. So kann man etwa einen Agenten darauf ansetzen, eine neue Wohnung nach eigenen Wünschen zu finden. Gemini wird daraufhin regelmäßig die diversen Immobilien-Suchmaschinen abgrasen (siehe Project Mariner) und den Nutzer erst dann wieder kontaktieren, wenn es Treffer gibt.

Google beschreibt das so: „Stellen Sie sich vor, Sie geben einfach Ihr Ziel an, und Gemini koordiniert intelligent die Schritte, um es zu erreichen. Der Agentenmodus kombiniert nahtlos erweiterte Funktionen wie Live-Webbrowsing, detaillierte Recherche und intelligente Integrationen mit Ihren Google-Apps und ermöglicht es so, komplexe, mehrstufige Aufgaben von Anfang bis Ende mit minimaler Aufsicht Ihrerseits zu bewältigen.“

Der neue Agentenmodus soll in Kürze für Abonnenten von Google One AI Ultra zur Verfügung stehen, der allerdings mit 249,99 Dollar pro Monat zu Buche schlägt.

