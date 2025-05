Gemini 2.5: Großes Update bringt viele neue Funktionen – neuer Bild- und Videogenerator, Quizzes und mehr

Bei der heute Abend gestarteten Entwicklerkonferenz Google I/O dreht sich wie erwartet vieles um Gemini, das bereits zum dritten Mal in diesem Jahr mit neuen Modellen nachlegen kann. Das vor einigen Wochen veröffentlichte Gemini 2.5 erhält neue Funktionen, eine verbesserte Performance, breiter zugängliche Einzelmodelle, neue Versionen für die Bild- und Videogeneratoren und einiges mehr.



Gemini 2.5 Flash und Gemini 2.5 Deep Think

Google legt bei Gemini nicht nur an der Oberfläche nach, sondern schafft auch unter der Haube die Grundlagen für noch mehr KI-Power. So soll Gemini 2.5 Flash in der neuesten Version noch effizienter sein und 20 bis 30 Prozent Tokens für dieselben Leistungen verwenden müssen. Damit sich jeder davon überzeugen kann, stellt man das neue Modell jetzt für alle Nutzer zur Verfügung. Es kann nach dem Rollout in der Modell-Auswahl ausgewählt werden.

Außerdem wurde auch Gemini 2.5 Deep Think noch einmal aktualisiert, das für spezielle Zielgruppen zur Verfügung steht und durch neue Research-Technologien noch mehr eigene Prüfungen vornehmen kann. Man will sich allerdings noch etwas zusätzliche Zeit gönnen, um das Modell zu optimieren und noch verantwortungsvollere Antworten geben zu können. Sobald man diesen Punkt erreicht hat, soll es breit verfügbar gemacht werden – allerdings nur im Rahmen des neuen Google AI Ultra-Abos für 250 Dollar pro Monat.

Imagen 4 und Veo 3

Erst vor wenigen Monaten wurden neue Generationen von Imagen und Veo gestartet und jetzt legt man schon wieder nach: Man hat den neuen Imagen 4 Videogenerator sowie den Veo 3 Videogenerator veröffentlicht, die wir uns hier im Blog in den nächsten Tagen noch genauer ansehen werden. Imagen 4 startet ab sofort für alle Nutzer und soll vor allem die Geschwindigkeit sowie Text-Ausgabe verbessern. Veo 3 startet zunächst für US-Nutzer, die das bereits erwähnte hochpreisige Ultra-Abo besitzen.









Gemini Live erhält Unterstützung für Erweiterungen und Apps

Gemini Live wird in den kommenden Wochen Unterstützung für Gemini-Apps/-Erweiterungen für Google Maps, Kalender, Aufgaben und Google Keep erhalten. Aus einer Konversation heraus können die Nutzer dann Live Kalenderereignisse erstellen oder Google Maps durchsuchen lassen. Darüber hinaus könnt ihr in Zukunft mit weiterer Unterstützung von anderen Google-Diensten sowie Schnittstellen von Google-Partnern rechnen.

Deep Research und Gemini Canvas

Deep Research kann ab sofort öffentliche Daten mit euren privaten PDFs und Bildern kombinieren, um ein ganzheitliches Verständnis zu erreichen und ein einzigartiges Wissen mit breiteren Trends abzugleichen. Gmail- und Drive-Integrationen sind in Kürze verfügbar. Wenn ihr mit Gemini Canvas etwas geschrieben habt, könnt ihr jetzt über das neue Menü „Erstellen“ eine Webseite, eine Infografik, ein Quiz sowie die bereits bekannte Audioübersicht erstellen.

Gemini erstellt Quizzes für euch

Bitten Sie Gemini beispielsweise einfach, ein Übungsquiz zur Thermodynamik zu erstellen, und tauchen Sie anschließend in ein maßgeschneidertes Lernerlebnis ein. Während Sie antworten, gibt Ihnen Gemini sofort Feedback und hebt Themen hervor, die mehr Aufmerksamkeit erfordern. Anschließend bietet Gemini Ihnen proaktiv ein personalisiertes Folgequiz an, das sich auf die Bereiche konzentriert, die Sie als schwierig empfunden haben, und Ihnen hilft, Schwächen in Stärken umzuwandeln.

