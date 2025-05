Google I/O Livestream 2025: Hier könnt ihr die Keynote bei YouTube sehen – großes KI-Event rund um Gemini

Heute Abend ist es endlich soweit! Google lädt zur jährlichen Google I/O 2025, die uns auch in diesem Jahr wieder ein großes Feuerwerk an Neuerungen und Ankündigungen bringen und für zwei Stunden die Aufmerksamkeit der Tech-Welt auf sich ziehen wird. Wir erwarten sehr viele Ankündigungen rund um Gemini, KI, den Google-Plattformen und vielleicht auch eine ganz neue Produktkategorie. Wer das nicht verpassen möchte, kann ab 19:00 Uhr deutscher Zeit im YouTube-Livestream dabei sein. Hier findet ihr alle Infos.



Die Google I/O gehört seit vielen Jahren zu den wichtigsten Tech-Terminen des Jahres und wird dieses Maß sicherlich auch diesmal halten können. Denn Google-CEO Sundar Pichai lädt zur etwa zweistündigen Keynote, die gemeinsam mit den Produktmanagern und Entwicklern sehr viele Ankündigungen hervorbringen wird. Aber es gibt nicht nur Ankündigungen, sondern oftmals Ausblicke auf geplante Produkte, künftige Technologien, Einblicke in den Entwicklungsstand und weitere Teaser.

Zwar gibt es ein ausführliches Google I/O-Programm mit einigen Details, aber dennoch ist die Entwicklerkonferenz in jedem Jahr eine Wundertüte, deren Ankündigungen kaum vorherzusehen sind. Was wir wissen ist, dass es mit Sicherheit auch in diesem Jahr wieder eine Google A/I oder gar eine Gemini I/O werden wird, denn der Künstlichen Intelligenz wird absolute Priorität eingeräumt. Das zeigt sich in diesem Jahr allein schon daran, dass man die wichtigen Android-Ankündigungen von der I/O-Bühne entfernt hat und in der vergangenen Woche das Android Show-Event mit großen Ankündigungen veranstaltete.

In diesem Jahr rechnen wir mit vielen Gemini-Ankündigungen, dem Startschuss für Gemini auf allen Plattformen, einer deutlich tiefer integrierten KI in den Google-Produkten und vieles mehr aus diesen Bereichen. Ziemlich sicher wissen wir mittlerweile, dass Google die Android XR Smart Glasses vorstellen wird, die man bereits angeteasert hat. Weniger aufregend, aber nicht weniger bedeutend, wäre vielleicht auch die neue Google-Startseite und das neue Google-Logo.









Google I/O Livestream 2025

Wer all das und noch viel mehr nicht verpassen möchte, kann ab 19:00 Uhr deutscher Zeit im Google I/O YouTube-Livestream mit dabei sein. Solltet ihr einige Minuten später einschalten, macht das überhaupt nichts, denn die ersten zehn Minuten bestehen üblicherweise nur aus Selbstbeweihräucherung der aktuellen Erfolge und können leicht übersprungen werden. Echte Fans sind aber spätestens ab 18:45 dabei, denn es gibt in fast jedem Jahr ein kleines interaktives Spielchen.

Wir werden euch hier im Blog natürlich zeitnah über alle wichtigen Ankündigungen informieren. Also schaut ab 19:00 Uhr doch regelmäßig hier im Blog vorbei.

