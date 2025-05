Android 16: Google veröffentlicht neue QPR1 Beta für Pixel-Smartphones – bringt Material Expressive Design

Google wird in wenigen Tagen die finale Version von Android 16 veröffentlichen, die ab Anfang Juni auf alle Pixel-Smartphones ausgerollt werden soll. Doch jetzt macht man schon wieder den übernächsten Schritt vor dem Nächsten und hat überraschend die neue Android 16 QPR1 Beta 1 veröffentlicht. Diese bringt als größtes Highlight erstmals das neue Material 3 Expressive Design mit.



Google startet schon jetzt in die nächste Generation von Android 16, noch bevor die finale Version des Betriebssystem für die Pixel-Smartphones veröffentlicht wurde. In diesen Stunden startet die neue Android 16 QPR1 Beta 1, die uns in den nächsten drei Monaten begleiten und den üblichen Beta-Rhythmus durchlaufen wird. Es handelt sich um die erste Zwischenversion nach dem stabilen Release, auch wenn dieser bisher nicht offiziell ausgerollt wurde.

Google hat nur einige wenige Änderungen angekündigt, im Laufe der nächsten Tage werden aber sicherlich noch sehr viel mehr entdeckt werden. Erwähnt wird eine Überarbeitung der Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen sowie ein nicht näher genanntes Update für den Sperrbildschirm und Launcher. Das Highlight soll es sein, dass das neue Material 3 Expressive Design mit an Bord ist. Damit steht zumindest ein kleines Fragezeichen hinter diesem Design-Modus für die stabile Android 16-Version.

Wer sich noch in der Android 16 Beta befindet, wird in diesen Tagen automatisch die neue QPR1 Beta 1 angeboten bekommen. Wer die QPR-Version nicht möchte und stattdessen zur stabilen Version wechseln will, muss jetzt den Beta-Kanal verlassen und ab Anfang Juni auf den stabilen Release warten.

Android 16 QPR1 Beta 1 mit dem Sicherheitspatch vom Mai 2025 ist für Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold und Pixel 9a sowie den Android-Emulator verfügbar. Schön zu sehen, dass die sechste Pixel-Generation auch weiter unterstützt wird und damit nach wie vor alle Tensor-angetriebenen Geräte mit dem aktuellen Betriebssystem versorgt werden.

