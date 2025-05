Google Chrome: Update für die Tab-Suche – wandert von der Tableiste in die Browserleiste (Screenshots)

Wer den Browser Google Chrome recht umfangreich nutzt, kann bei einigen Surf-Sessions schnell den Überblick über die geöffneten Tabs verlieren und muss möglicherweise etwas länger nach der gewünschten Webseite suchen. Mit der Funktion „Tabs suchen“ wurde das vor einiger Zeit deutlich vereinfacht und auch der Zugriff auf die Tabs für einige Nutzer beschleunigt. Jetzt wandert der Button an eine neue, vielleicht nicht ganz passende, Position.



Google Chrome hat schon vor langer Zeit die Funktion „Tabs suchen“ erhalten, die standardmäßig lediglich aus einem Button in der Tableiste besteht und sich mit einem Klick aufklappen lässt. Darin befindet sich eine (lange) Liste mit allen geöffneten Tabs sowie eine Suchfunktion, die als Filter fungiert. Mit einem Klick wird der Tab sofort aufgerufen, sodass dieser Bereich auch als eine Art Tab-Manager fungieren kann, der aufgrund der vertikalen (statt horizontalen) Anordnung sowohl Icons als auch Titel zeigt.

Bisher findet sich der Tab-Button in der Tableiste, wobei dieser innerhalb der Leiste bereits mehrfach an unterschiedliche Positionen gesprungen ist. Symbolisiert wird das Menü durch einen nach unten gerichteten Pfeil. Das scheint den Designern aber wohl nicht mehr zuzusagen, denn jetzt zeigt sich bei vielen Nutzern eine neue Positionierung inklusive eines neuen Icons, was viele Nutzer zunächst auf die Suche gehen lassen dürfte. Denn statt einem Pfeil gibt es nun ein Tab-Suchen-Icon und statt die Tableiste wird die Erweiterungsleiste die neue Heimat.

Der Button befindet sich neben der Adressleiste an derselben Stelle, die auch die Erweiterungen oder Chrome-Buttons enthält. Eine etwas merkwürdige Position, denn normalerweise beziehen sich die dortigen Einträge stets auf den geöffneten Tab und nicht auf die Gesamtheit des Browsers. Außerdem ist ein Tab-Button in der Tableiste vielleicht besser aufgehoben als in der Erweiterungen-Leiste. Dennoch handelt es sich um einen breiten Testlauf.

Welche Motivation dahinter steckt, bleibt abzuwarten. Ich persönlich bevorzuge die aktuelle Position und laut einigen Testern soll es wohl auch möglich sein, die Position über das Kontextmenü festzulegen. Gut möglich, dass man auch intern nicht ganz einig ist und daher den Nutzern die Wahl lässt. Die am häufigsten genutzte Auswahl dürfte langfristig zum Standard werden.

