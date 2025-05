Google One & Gemini: Neues Gemini AI Ultra Abo startet – 249,99 Dollar pro Monat für die höchste KI-Power

Wer den vollen Funktionsumfang von Googles KI-Modell Gemini nutzen möchte, kann dies schon seit längerer Zeit durch ein Abo bei Google One tun, das den Advanced-Zugang für 21,99 Euro pro Monat freischaltet. Jetzt startet ein neues Abo, das mehr als das zehnfache (!) von dem kostet und den Nutzern neben sehr viel Speicherplatz auch die absolut höchsten Stufen und neuesten Inhalte von Gemini freischaltet.



Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen berichtet, dass das Gemini-Abo kein Erfolg ist und viele Nutzer gar nicht dazu bereit sind, für die zusätzlichen KI-Dienste zu bezahlen. Das weiß man sicherlich auch bei Google, startet nun aber dennoch ein neues Paket, das sowohl die Leistungen als auch die Preisgestaltung auf die Spitze treibt. Das neue Paket nennt sich Google One AI Ultra und hat nicht nur den Ultra-Umfang, sondern eben auch den Ultra-Preis, der pro Monat fällig wird und nicht im Jahrespaket abonniert werden kann.

Das neue Google One AI Ultra kostet 249,99 Dollar pro Monat und umfasst laut der Beschreibung das „höchste Level der Google-KI und exklusive Features“. Wer stets auf dem brandaktuellen Stand sein möchte und keine Limits sehen will, ist bei diesem Paket richtig. Unter anderem bringt es das neue Veo 3 und Imagen 4, den Zugang zu Whisk, der kostenpflichtigen Version von NotebookLM, Gemini Workspace und vieles mehr. Der Leistungsumfang soll sich immer wieder erweitern – was man zu diesem Preis natürlich auch erwarten kann. Zusätzlich gibt es 30 Terabyte Speicherplatz, die einzeln 149,99 Euro pro Monat kosten würden.

Aktuell wird das Paket nur US-Nutzern angeboten, von einem Start in weiteren Ländern ist zwar die Rede, aber es gibt weder ein Datum noch eine Liste von Ländern. Am bestehenden Google One AI Premium-Abo gibt es zunächst keine Änderung, weder im Umfang noch im Preis. Die einzige Anpassung ist es, dass das Paket jetzt „Google One AI Pro“ heißt und die Bezeichnung „Gemini Advanced“ verschwunden ist.

Das neue Paket ist sicherlich nichts für Privatanwender mit KI-Hobby, sondern richtet sich an die Nutzer, die die KI professionell verwenden. OpenAI hat ein ähnliches Paket, sodass sich auch Google trauen konnte, eine solche Preisgestaltung aufzurufen.

» Gemini 2.5: Großes Update bringt viele neue Funktionen – neuer Bild- und Videogenerator, Quizzes und mehr

» Das sind die aktuell verfügbaren Google One-Abos

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-05-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.