Android Auto: Google bringt jetzt viele neue Apps auf die Infotainment-Plattform – Browser, Videostreaming & Co

Google ermöglicht der Infotainment-Plattform Android Auto die komfortable und weitgehend sichere Nutzung der wichtigsten Smartphone-Apps im Auto. In jüngster Zeit hat man sich für immer mehr App-Kategorien geöffnet und nun steht der nächste Schritte sowohl für Android Auto als auch das Built-in Betriebssystem an. Einige Kategorien sind nun in der Beta und mit Videostreaming sowie der Unterstützung von Browsern öffnet man sich ganz neuen Möglichkeiten.



Die Sicherheit steht bei Android Auto an erster Stelle und wird das auch in Zukunft immer tun – was angesichts der nach wie vor täglichen „Handy-Unfälle“ eine gute Nachricht ist. Man mag sich kaum vorstellen, was passieren würde, wenn die ganzen beim Autofahren tippenden Nutzer auch noch Videos schauen oder Spiele zocken könnten. Daher öffnet sich Android Auto auch nur sehr langsam für neue App-Kategorien, testet diese behutsam und erlaubt vor allem die Anwendungen mit hoher Interaktionsrate nur im Stand bzw. Parken-Modus.

Um die Sicherheit zu gewährleisten , gibt es nur sehr wenige Standard-Oberflächen, simple Abläufe, wenige Buttons, die Sprachsteuerung und natürlich auch eine streng gefilterte Liste an unterstützten Apps. Zuletzt hat man sich für einige neue Kategorien geöffnet und jetzt gibt es einen Zwischenbericht. Die wichtigsten App-Kategorien von der Navigation über die Kommunikation bis zur Medienwiedergabe sind seit Beginn an verfügbar, wenn auch nur in einer sehr kleinen Auswahl an Apps. Jetzt geht es in die nächste Runde.

Laut der aktuellen offiziellen Auflistung sind derzeit Apps in den Kategorien Medien, Navigation, Point-of-Interst, Internet of Things und Wetter erlaubt. Diese können von App-Entwicklern bedient werden und werden bei entsprechend sicherer Umsetzung im Rahmen der Richtlinien vom Play Store-Team für die Nutzung im Auto durchgewunken. Schon vor längerer Zeit hat man weitere Öffnungen angekündigt und diese stehen nun in den Startlöchern bzw. wurden auch schon vollzogen. In der folgenden Infografik findet ihr die Kategorienliste mit ihrem aktuellen Stand und den geplanten Neuzugängen.

Aktuell in der Beta befinden sich die Bereiche Spiele und Kommunikation per Messenger und VoIP. Schon vor einigen Monaten sind erste Spiele für Android Auto gestartet, wobei diese natürlich nur im Stand verwendet werden können. Sobald das Auto losfährt, sind die Spiele nicht mehr nutzbar – auch nicht für den Beifahrer. Denn bekanntlich gibt es auch Beifahrer, die den gleichen Abstand zum Display haben. Aber auch für Fahrpausen, Ladepausen oder vielleicht auch längere Staus könnte ein bisschen Unterhaltung nicht schaden.

Als neue App-Kategorien, die man sehr bald freischalten will, gibt man die Bereiche Video und Browser an. Videostreaming kann gerade im Auto während der Ladepause eine große Geschichte werden und vielleicht dafür sorgen, dass die Menschen noch länger in ihrem Auto sitzen. Muss man mögen, aber es gibt dafür sicherlich eine große Zielgruppe. Noch interessanter sind hingegen die Browser, wobei mit Sicherheit Google Chrome bereits in den Startlöchern steht.

Denn mit Browsern öffnet man sich für die Welt der Web-Apps und vielleicht auch der Progressive Web Apps, sodass eigentlich alle App-Kategorien starten könnten. Details gibt es dazu allerdings noch nicht. Und für die Zukunft hat man bereits die Unterstützung der Smart Glasses für Android Auto in Aussicht gestellt.

