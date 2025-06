ChatGPT: Künstliche Intelligenz setzt jetzt auf Google – OpenAI schließt Vertrag mit Google Cloud (Bericht)

Bei Google drehen sich in letzter Zeit praktische alle Aktivitäten rund um Gemini und die Künstliche Intelligenz, dessen Herausforderungen sowie das unbedingte Ziel, die Marktführerschaft zu erreichen. Umso überraschender ist es jetzt, dass ChatGPT-Betreiber OpenAI als größter Google-Konkurrent zukünftig auf die Google Cloud setzen wird. Ein Deal, der in mehreren Dimensionen wirklich außergewöhnlich ist.



Die Infrastruktur von Google Cloud gehört zu den wichtigsten Betreibern im Internet, denn als Nummer 3 im Markt setzen Millionen größere und kleinere Anbieter auf die Power der Google-Cloud – einschließlich einiger Google-Konkurrenten. Laut einem aktuellen Bericht kommt jetzt ein weiterer dazu, bei dem man das sowohl aufgrund des Marktumfeldes als auch der Konkurrenzsituation sowie den Umständen wohl am wenigsten gedacht hätte: OpenAI.

Laut einem aktuellen Bericht soll der ChatGPT-Betreiber OpenAI schon vor einigen Monaten einen Deal mit Google Cloud eingegangen sein, der das Ziel hat, dass Teile der eigenen Infrastruktur in die Google-Cloud ausgelagert werden. Die Google Cloud soll Rechenpower bereitstellen, die OpenAI dringend für den Ausbau von ChatGPT benötigt. Also genau das, wofür Investoren Milliarden von Dollar in OpenAI investieren und wofür man Microsoft als sehr starken Partner im Rücken hat.

Dass sich OpenAI für den größten Konkurrenten als Infrastruktur-Betreiber entscheidet, ist mehr als erwähnenswert, wenn auch nicht absolut außergewöhnlich. Außergewöhnlich ist eher, dass Microsoft selbst einer der größten Cloudanbieter ist – noch vor Google Cloud – und entsprechende Infrastruktur stellen könnte. Doch für OpenAI soll es wohl auch darum gehen, sich von Microsoft unabhängiger zu machen. Das hat Brisanz.

Der dritte außergewöhnliche Punkt ist es, dass alle großen KI-Unternehmen Probleme haben, die benötigte Infrastruktur bereitzustellen und gar nicht genug Rechenpower haben können. Dass Google jetzt OpenAI, wenn auch vielleicht nur in kleinen Teilen, aufnehmen kann, kann als starkes Zeichen für alle beteiligten Bereiche gewertet werden. Offizielle Statements gibt es bisher noch nicht, aber diese dürften wohl folgen.

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-06-10 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.