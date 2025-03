Google plant Rekord-Übernahme: Cloud-Startup Wiz soll für bis zu 30 Milliarden Dollar übernommen werden

Google hat im Laufe der Unternehmensgeschichte unzählige kleine und auch größere Unternehmen übernommen, wobei vom Startup über den Konzern bis zum Traditionsunternehmen wirklich alles mit dabei gewesen ist. Dennoch sprengt eine seit längerer Zeit geplante Übernahme nun alle Grenzen und öffnet auch für Google eine neue Dimension: Man will das Startup Wiz laut eines Berichts für ganze 30 Milliarden Dollar übernehmen.



Für Google gibt es nicht nur KI, sondern man hat auch den wichtigen Geschäftsbereich der Cloud nicht vergessen: Obwohl man selbst sehr gut aufgestellt ist und mittlerweile auch hochprofitabel wirtschaftet, will man sich Verstärkung von einem Startup holen. Schon seit dem vergangenen Jahr soll Google an der Übernahme von Wiz interessiert sein, doch damals hat das Startup die 23 Milliarden Dollar-Offerte abgelehnt. Jetzt war Google im Geldspeicher und legt mit einem neuen Angebot nach.

Laut eines aktuellen Berichts soll Google weiterhin an Wiz interessiert sein und in diesen Tagen die Summe von 30 Milliarden Dollar geboten haben. Ein gewaltiger Anstieg im Vergleich zum vergangenen Jahr, doch weil auch die Unternehmensbewertung von Wiz in den letzten zwölf Monaten deutlich angestiegen ist, könnten es die Gründer erneut ablehnen und entweder weiterhin selbst ihr Glück versuchen oder ein noch höheres Angebot abwarten. Auch wenn Google über gewaltige Finanzreserven verfügt, wird man da sicherlich nicht unbedacht einen Basarhandel eingehen und jeden Kaufpreis mitgehen.

Wiz ist im Bereich der Cloud-Sicherheit bekannt und hat Partnerschaften mit allen wichtigen Cloudplattformen wie Microsoft Azure, Amazon AWS sowie Google Cloud. Die Cloud und vor allem die Cloud-Sicherheit sind bekanntlich ein sehr großes Thema, sodass die Bewertung des vor gerade einmal fünf Jahren gegründeten Unternehmens vielleicht sogar gerechtfertigt ist. Anfang 2024, zum Zeitpunkt des ersten Google-Angebots, lag diese bei 12 Milliarden Dollar – Google bot also gut das Doppelte. Jetzt soll sie bei 16 Milliarden Dollar liegen.

Ein Unternehmen in der Größe von Google übernimmt recht häufig andere Unternehmen, Projekte, beteiligt sich an Teams und ähnlichen Dingen, die es oftmals nicht einmal in die Medien schaffen. Medienträchtige Übernahmen hat es bei Google schon seit längerer Zeit nicht mehr gegeben, aber das könnte sich durch Wiz ändern. Es wäre die größte Übernahme der Unternehmensgeschichte nach Motorola Mobility und könnte Googles Stellung im Cloudbereich einen Schub geben.

[Golem]