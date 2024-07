Größe Übernahme der Firmengeschichte: Google will Wiz für bis zu 23 Milliarden Dollar übernehmen

Google hat im Laufe seiner Geschichte sehr viele Unternehmen übernommen, wobei vom kleinen Startup bis hin zu großen und zum Teil auch traditionsreichen Unternehmen die ganze Bandbreite abgedeckt ist – doch jetzt dürfte man in neue Dimensionen gehen. Laut Medienberichten soll Google kurz vor der Übernahme eines Cloud-Unternehmens stehen, das man sich nicht weniger als 23 Milliarden Dollar kosten lassen könnte.



Ein Unternehmen in der Größe von Google übernimmt recht häufig andere Unternehmen, Projekte, beteiligt sich an Teams und ähnlichen Dingen, die es oftmals nicht einmal in die Medien schaffen. Medienträchtige Übernahmen hat es bei Google schon seit längerer Zeit nicht mehr gegeben, aber das könnte sich sehr bald ändern. Denn laut Medienberichten verhandelt man über eine Übernahme von Wiz. Das erst 2020 gegründete Unternehmen soll man sich ganze 23 Milliarden Dollar kosten lassen.

Wiz ist im Bereich der Cloud-Sicherheit bekannt und hat Partnerschaften mit allen wichtigen Cloudplattformen wie Microsoft Azure, Amazon AWS sowie Google Cloud. Die Cloud und vor allem die Cloud-Sicherheit sind bekanntlich ein sehr großes Thema, sodass die Bewertung des vor gerade einmal vier Jahren gegründeten Unternehmens von 12 Milliarden Dollar (zu Beginn des Jahres) zwar jegliche Dimensionen sprengt, aber kaum überraschend ist. Google will gut das Doppelte hinlegen.

Laut den Berichten ist die Übernahme noch nicht vollständig besiegelt, aber wohl sehr wahrscheinlich und könnte noch in dieser Woche verkündet werden. Es wäre die größte Übernahme der Unternehmensgeschichte nach Motorola Mobility und könnte Googles Stellung im Cloudbereich einen Schub geben. Dass das Unternehmen nichts mit KI zu tun hat, unterstreicht außerdem, dass man auch noch in anderen Bereichen zu sehr hohen Investitionen bereit, auch wenn diese nicht den aktuelle Fokus bilden.

[Golem]