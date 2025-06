Gemini: Der erste Schritt zum KI-Agentenmodus startet – Aktionen lassen sich jetzt planen oder wiederholen

Mit dem KI-ChatBot Gemini lassen sich immer mehr Aktionen durchführen, die über das einfache Beantworten von Fragen hinausgehen. Normalerweise werden die vom Nutzer angeforderten Aktionen sofort durchgeführt, doch mit Blick auf den kommenden Agentenmodus wird schon jetzt eine neue Funktion für Abonnenten eingeführt, die noch sehr interessant werden wird: Wiederkehrende sowie geplante Aktionen.



Der normale Gemini-Ablauf ist es, dass Nutzer eine Anfrage oder Aufforderung an den KI-ChatBot stellen und dieser sofort mit einer Antwort oder einer Aktion darauf reagiert. Das ist oft gewünscht, aber nicht immer hilfreich, sodass jetzt die neue Form der geplanten Gemini-Aktionen eingeführt wird. Mit dieser haben Nutzer die Möglichkeit, eine Aktion sowohl zeitlich zu planen als auch wiederkehrend ausführen zu lassen.

Eine wiederkehrende oder geplante Aktion wird entweder zum gewünschten Zeitpunkt oder auf Grundlage einer Auslösung ausgeführt. Die Ausführung geschieht automatisch und als Nutzer wird man per Benachrichtigung darüber informiert, wenn die Aktion durchgeführt wurde bzw. es eine neue Meldung im Gemini-Chat gibt. Um eine Aktion zu planen oder wiederkehrend ausführen zu lassen, müsst ihr Gemini das einfach nur per Prompt mitteilen.

Google hat eine Reihe von Beispiel veröffentlicht:

Tägliche Zusammenfassungen Ihrer Kalendertermine, To‑do-Listen und ungelesenen E‑Mails für den anstehenden Tag

Tägliche Wetterinformationen und Outfit-Ideen basierend auf einer Liste Ihrer Garderobe, die Sie Gemini zu Verfügung stellen

Wöchentliche Nachrichten oder Informationen zu anstehenden Veranstaltungen Ihres Lieblingskünstlers

Wöchentliche Übersichten über neue Cafés und Restaurants in der Umgebung, die Sie am Wochenende ausprobieren können

Die neue Funktion wird ab sofort für alle Gemini-Abonnenten ausgerollt, die ein Google One AI Pro oder Google One AI Ultra-Abo haben. Außerdem kann es in einigen Google Workspace-Paketne ebenfalls zur Verfügung stehen. Diese wiederkehrenden Funktionen bilden auch eine wichtige Grundlage für die kommenden Gemini-Agenten.

» Pixel-Smartphones: Google rollt großes Update-Paket aus – Feature Drops, Android 16, neue Beta (Übersicht)

[Google Support]

Letzte Aktualisierung am 2025-06-10 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.