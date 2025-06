Pixel-Smartphones: Diese Updates werdet ihr erhalten – Infografik zeigt Verfügbarkeit + Gemini-Übersicht

Google hat ein großes Update-Paket für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, das seit gestern Abend für viele aktuelle Geräte ausgerollt wird. Darin enthalten sind sowohl die Neuerungen aus den Android 16-Versionen als auch das Feature Drop, das eigenständige Update sowie das Android Feature Drop. Die Verfügbarkeit auf den Pixel-Smartphones ist allerdings sehr unterschiedlich, sodass die folgende Infografik sowie die Gemini-KI vielleicht helfen kann.



Weil Google die Pixel-Smartphones mittlerweile für ganze sieben Jahre mit Updates versorgt und auch bei älteren Smartphones noch einige Jahre draufgelegt hat, ist die Masse der zu versorgenden Geräte mittlerweile recht groß. Aber nicht alle Funktionen sind auf allen Smartphones verfügbar, zum Teil aus technischen Gründen, zum Teil weil es schon in anderen Umsetzungen verfügbar war oder weil man es einfach exklusiv halten möchte.

Wir haben euch die Details zu den Updates bereits in einigen separaten Artikeln geliefert sowie im Pixel Update für Juni übersichtlich zusammengefasst. Ausgerollt werden die Updates auf die Smartphones Pixel 9, Pixel 9a, Pixel 8, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel 7, pixel 7a, Pixel 6, Pixel 6a und auch das Pixel Tablet. In der folgenden Infografik könnt ihr nachsehen, welche dieser Funktionen auf welchem Smartphone ankommen wird. Und als kleines KI-Experiment findet ihr am Ende des Artikels noch eine von Gemini auf Basis dieser Grafik generierte Auflistung.









Diese Updates erhalten eure Pixel-Smartphones

Pixel VIPs: Diese Funktion ist für fast alle aufgeführten Pixel-Modelle (ab Pixel 6) verfügbar, mit Ausnahme des Pixel Fold, Pixel Tablet und der neuen Pixel 9-Modelle, für die sie noch „coming soon“ ist.

Überarbeiteter Google Fotos Editor: Diese Funktion wird ebenfalls „coming soon“ sein und dann für alle gelisteten Pixel-Modelle verfügbar sein.

Benutzerdefinierte Sticker in GBoard (powered by Pixel Studio): Diese Funktion wird von den Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6 Pro, Pixel 6 und Pixel 6a nicht unterstützt. Alle anderen Modelle, einschließlich der Pixel 8 und 9 Serien, dem Pixel Fold und dem Pixel Tablet, erhalten sie.

Expressive Captions: Alle Pixel-Modelle ab dem Pixel 6, einschließlich des Pixel Fold und Pixel Tablet, unterstützen diese Funktion.

Hörgeräte-Funktionen mit LE Audio: Diese Funktion ist für die Pixel 6, 6a, 6 Pro, 7 und 7a Modelle nicht verfügbar. Alle neueren Modelle (Pixel 8 und 9 Serien, Pixel Fold, Pixel Tablet) unterstützen sie.

Live Search in der Magnifier App: Diese Funktion ist ab dem Pixel 8 verfügbar, einschließlich der Pixel 9 Modelle und des Pixel Fold. Ältere Modelle (Pixel 6 und 7 Serien, Pixel Tablet) erhalten sie nicht.

KI-Zusammenfassungen in der Recorder App (Ausweitung auf DE & FR): Alle Modelle ab dem Pixel 6, außer dem Pixel Tablet, unterstützen diese Funktion.

Satelliten-SOS-Erweiterung in Australien: Diese Notfallfunktion ist ausschließlich für die Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und Pixel Fold verfügbar.

Safety Check Timer Extension: Diese Funktion ist für alle aufgeführten Pixel-Geräte verfügbar.

Battery Health Indicator: Diese Funktion ist nur für das Pixel 8 und Pixel 8a verfügbar.

Camera Education: Alle Pixel-Modelle ab dem Pixel 6, mit Ausnahme des Pixel Tablet, unterstützen diese Funktion.

Clear voice mode in der Recorder App (für Pixel 8 Telefone): Wie der Name andeutet, ist diese Funktion exklusiv für das Pixel 8 und Pixel 8a.

Advanced Protection: Diese erweiterte Schutzfunktion ist für alle Pixel-Modelle ab dem Pixel 6 verfügbar.

AI Mode in Pixel search bar: Alle Pixel-Modelle ab dem Pixel 6, einschließlich des Pixel Fold und Pixel Tablet, unterstützen diese KI-Funktion.

Vevo 3: Diese Funktion ist für alle aufgeführten Pixel-Geräte verfügbar.

