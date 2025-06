Pixel-Smartphones: Google rollt großes Update-Paket aus – Feature Drops, Android 16, neue Beta (Übersicht)

Für Nutzer der Pixel-Smartphones war der gestrige Abend wieder sehr ergiebig, denn Google hat einen großen Schwung an Aktualisierungen veröffentlicht, die zeitnah nach der Ankündigung ausgerollt werden. Damit ihr nichts verpasst, findet ihr in diesem Artikel eine schnelle Übersicht über die einzelnen Update-Pakete, die wie üblich in verschiedenen Tranchen kategorisiert sind.



Google hat gestern Abend einen großen Schwung an Updates und neuen Funktionen für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, über die wir euch natürlich hier im Blog sehr zeitnah informiert haben. Damit ihr die Übersicht nicht verliert, gibt es hier noch einmal alle Pakete in einer schnellen Auflistung. Bis auf den parallelen Android 16-Release von zwei Betriebssystemen an einem Tag gab es keine großen Überraschungen. Inhaltlich findet ihr alle wichtigen Details hinter den Verlinkungen.

Pixel-Sicherheitsupdate

Schon vor einer Woche hat Google das monatliche Android-Sicherheitsupdate veröffentlicht, das in der Juni-Ausgabe nicht sofort auf den Pixel-Smartphones angekommen ist, sondern erst gestern im Zuge des großen Update-Pakets enthalten ist.

» Alle Infos zum Juni-Sicherheitsupdate

Pixel (Feature) Drop

Es ist wieder Feature Drop-Zeit! Google hat das bereits dritte Feature Drop-Paket in diesem Jahr veröffentlicht, das in der Juni-Ausgabe interessante Neuerungen im Gepäck hat. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört das Paket Pixel VIPs, die KI-generierten Gboard-Sticker, eine Unterstützung für die Pixel Kamera und die neue Live-Suche in der Lupe-App.

» Alle Infos zum Pixel (Feature) Drop für Juni

Pixel-Update

Neben dem Pixel Feature Drop hat Google noch eine separate Auflistung von größeren und kleineren Verbesserungen sowie neuen Funktionen veröffentlicht, in denen sich überraschend viele Updates befinden. Das reicht von der Kamera über Fotos und Wallet bis hin zur Gemini-KI, den Pixel Launcher und weiteren Verbesserungen.

» Das steckt im Pixel-Update für Juni









Android Feature Drop

Das Android Feature Drop ist ein quartalsweise veröffentlichtes Update-Paket für alle Android-Smartphones. Dieses umfasst in diesem Monat unter anderem die neuen Emoji Kitchen-Kombinationen für Gboard, eine Personalisierung für Google Messages-Gruppenchats, ein Favoriten-Update für Google Home, ein verlängerter Safety Check sowie ein Update für die Google Wallet-Fahrkarten. Diese Neuerungen kommen natürlich auch auf den Pixel-Smartphones an.

» Alle Infos zum Android Feature Drop

Android 16

Google hat endlich die finale Version von Android 16 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, die seit gestern Abend für alle Nutzer mit Smartphones ab der sechsten Generation ausgerollt wird. Es bringt eine Reihe von Neuerungen mit, den ganz großen Schwung hebt man sich aber für die nächste Version auf, die parallel zu den Pixel 10-Smartphones veröffentlicht wird.

» Alle wichtigen Neuerungen in Android 16

Android 16 QPR1 Beta 2

Am selben Tag wie die stabile Version startet Google in die zweite Beta des Nachfolgers, das gab es in dieser Dichte auch noch nie. Gestern Abend wurde die Android 16 QPR1 Beta 2 veröffentlicht, die erstmals den Zugang zum neuen Desktopmodus öffnet und zusätzlich, wie schon die erste Beta, das Material 3 Expressive Design mit an Bord hat.

» Alle Infos zu Android 16 QPR1 Beta 2

