Pixel Update: Neue magische Funktionen, alle Pixel 10-Infos, Feature Drop, Fold-Erfolg und Pixel Watch-Update

Eine vollgepackte Pixel-Woche im Juni geht zu Ende, die allen Nutzern in dieser Woche ein großes Update-Paket gebracht hat, aber auch Infos zu kommenden Geräten, neue Apps, leider ein Pixel 6a-Problem und einiges mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Es ist erst die zweite Pixel-Woche im Juni, doch schon jetzt ist unglaublich viel passiert, was natürlich auch den Pixel 10-Leaks liegt, am großen Update-Paket bestehend aus Feature Drop und Android 16, aber auch aus Leaks, neuen Apps, einem Update für die Pixel Watch Smartwatches und einiges mehr. Es war wieder einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel 10: Das sind die neuen Google-Smartphones

Google wird schon bald die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die jetzt immer häufiger geleakt werden. In diesem Artikel fassen wir alle bisher bekannten Informationen zu den kommenden Smartphones zusammen.

» Alle Infos zu den neuen Pixel 10-Smartphones

Pixel 10 Sounds Download

Die Google-Designer haben ihre Soundkollegen wieder mit ins Boot geholt und eine Reihe von neuen Tönen für die Pixel 10-Smartphones entworfen. Wir bieten sie euch allesamt zum Anhören und auch zum Download an.

» Hier bekommt ihr alle Pixel 10-Töne zum Download









Pixel Watch enthält neue Sperrfunktionen

Die Pixel Watches bekommen neuen Sperrfunktionen, die das Display vor Falscheingaben von Wasser sowie das Smartphone vor Verlust bzw. der Nutzung von fremden Händen schützen.

» Pixel Watch sperrt Display bei Wasserberührung

» Pixel-Smartphones sperren sich bei Entfernung von Pixel Watch automatisch

Pixel Launcher erhält KI-Modus

In der Google-Suchleiste im Pixel Launcher hält der neue KI-Modus Einzug. Wir zeigen euch den neuen Button.

» Google KI-Modus startet in der Suchleiste des Pixel Launcher

Pixel 9 Pro Fold ist sehr erfolgreich

Das Pixel 9 Pro Fold hat allein dafür gesorgt, dass Google den Marktanteil am Foldable-Markt vervierfachen konnte. Das befördert das Unternehmen direkt in die globalen Top4 der größten Hersteller.

» Google vervierfacht den Pixel 9 Pro Fold-Marktanteil

Google Lupe erhält neue Live-Suche nach Text

Die Google Lupe bzw. Pixel Lupe erhält eine neue Gemini-Funktion, die im Livebild nach Text suchen kann.

» Google Lupe auf Pixel erhält neue Live-Suche

Android 16 startet für Pixel-Smartphones

Google hat Android 16 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Darauf haben viele Nutzer lange gewartet. Wir zeigen euch die offiziellen Ankündigungen sowie wichtigsten Neuerungen.

» Google veröffentlicht Android 16 für Pixel-Smartphones









Großes Update für Pixel-Smartphones

Am Dienstag wurde nicht nur Android 16 veröffentlicht, sondern auch ein ganzer Schwung weiterer Aktualisierungen für die Pixel-Smartphones. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über das Feature Drop, die neue Android 16 QPR1 Beta 2, das Pixel Update, das Android Feature Drop und noch mehr.

» Das steckt im Pixel Feature Drop

» Das steckt im Pixel-Update für Juni

» Das ist das große Pixel Update-Paket für Juni

» Diese Updates werden eure Pixel-Smartphones erhalten

Juni-Update für Pixel Watches

Die Pixel Watches erhalten ebenfalls das Juni-Update und sind damit nun wieder für die nächsten drei Monate auf dem neuen Stand.

» Pixel Watch Smartwatches erhalten das Juni-Update

Pixel 6a bekommt Akku-Downgrade

Schlechte Nachrichten für Pixel 6a-Besitzer. Auch das populäre Budget-Smartphone ist von Akku-Problemen betroffen, die Google zu einem massiven Downgrade zwingen werden. Es ist zu erwarten, dass es dafür wieder Entschädigungen geben wird.

» Pixel 6a hat Akku-Probleme – Google kündigt Downgrade an









Pixel 10-Smartphones kommen neuem Pixelsnap-Ladesystem und Qi2

Die Pixel 10-Smartphones werden ein neues Zubehör im Gepäck haben, das auf die Unterstützung des Qi2-Ladestandards schließen lässt. Beim neuen Zubehör handelt es sich um das magnetische Ladesystem Pixelsnap im Stil von Apples MagSafe.

» Google bringt neues magnetisches Ladesystem Pixelsnap

» Pixel 10-Smartphones sollen Qi2-Aufladen unterstützen

Pixel 10-Smartphones erhalten magische KI-Funktionen

Die Pixel 10-Smartphones werden neue magische Funktionen mitbringen, die natürlich auf KI basieren. Diesmal geht es aber nicht nur um die Kamera oder Bildverarbeitung, sondern um die tägliche Nutzung sowie den Zugriff auf die Daten aus vielen Google-Apps.

» Google bringt Magic Cue-Funktionen auf Pixel 10-Smartphones

