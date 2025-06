Pixel Watch: Update für alle Smartwatches – Google rollt das Juni-Update und neue Funktionen für alle Nutzer aus

Es gibt wieder ein Update für alle Nutzer einer Pixel Watch aller Generationen: Passend zum großen Pixel-Update wird jetzt auch die nächste Version für die Smartwatches ausgerollt. In diesem Monat gibt es neben den üblichen Fixes der Sicherheits- und Stabilitätsbaustellen auch ein funktionelles Update für die Nutzung von Google Wallet und Google Home.



Google hat das Pixel-Update für Juni veröffentlicht und dabei nicht nur die Smartphones bedacht, sondern auch die Smartwatches. Wie üblich in einem etwas längeren Zyklus hat man jetzt das jüngste Update für die Pixel Watches aller drei Generationen veröffentlicht. Alle Besitzer einer Pixel Watch bekommen das Update angeboten oder können es möglicherweise durch mehrfaches Tippen auf den Update-Dialog anfordern. In diesem Monat gibt es für die Nutzer etwas mehr Grund zur Freude als gewöhnlich.

Google Pixel Watch: BW1A.250605.004 Pixel Watch 1, 2, & 3: BW1A.250605.004

Surface Specific Favorites: Allows users the ability to set their favorite home controls specific to their watch

Make faster public transit payments from your Wear OS watch: Riding public transit is now smoother than ever on Wear OS. You can tap right away with city transit cards even when the Google Wallet app is closed. If you use a credit or debit card to tap, make sure to turn this feature on first in your settings.

Das Update bringt neben der Juni-Version auch Verbesserungen an Google Home und Google Wallet mit. In der Smart Home-App ist es jetzt möglich, dass Nutzer ihre ganz eigenen Favoriten für die Smartwatch anlegen, ohne dass dies die Favoriten am Smartphone oder einem anderen Gerät beeinflussen würde. Das zweite Update umfasst die Nutzung von Fahrkarten in Google Wallet auf einer Pixel Watch. Die Smartwatch wird die Fahrt erkennen und direkt auf dem Display den Abruf der digital hinterlegten Karte vorschlagen, selbst wenn die Wallet-App geschlossen ist.

Das Update wird ab sofort für alle Nutzer der drei Pixel Watch-Generationen ausgerollt und sollte in Kürze auf euren Smartwatches ankommen.

