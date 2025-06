Pixel Watch: Neue Funktion soll das Pixel-Smartphone automatisch sperren, wenn es sich sehr weit entfernt

Viele Besitzer einer Pixel Watch dürften die Smartwatch in Kombination mit einem Pixel-Smartphone verwenden und dadurch einige Vorteile erhalten. Dazu gehört etwa die automatische Entsperrung des Smartphones, die im Alltag sehr praktisch sein kann. Jetzt zeigt sich eine umgekehrte Funktion, die schon bald ausgerollt werden dürfte: Das automatische Sperren des Smartphones, wenn sich die Smartwatch entfernt.



Auch wenn sie physisch getrennt sind, gehören eine Smartwatch und ein Smartphone als Einheit zusammen und bieten je nach Hersteller unterschiedliche Vorteile. Im Pixel-Universum gehört es dazu, dass sich das Smartphone automatisch entsperrt bzw. entsperrt bleibt, wenn die Smartwatch in unmittelbarer Nähe ist. Wer also die Smartwatch am Handgelenk trägt, muss das Telefon normalerweise nicht mehr entsperren. Praktisch, funktioniert bisher aber nur in eine Richtung.

Jetzt zeigt sich bei einigen Nutzern die neue Funktion „Lock phone when left behind“, die genau das Gegenteil von „Watch Unlock“ tut. Laut der Beschreibung wird das Smartphone automatisch gesperrt, sobald es von der Smartwatch getrennt wird. Dabei geht es konkret darum, dass das Smartphone „weit entfernt“ ist – was immer das auch bedeutet. Worauf sich die Entfernung technisch und in einer ungefähren Meterzahl bezieht, wird nicht verraten.

Die neue Funktion zeigt sich bei einigen Nutzern in den Einstellungen und es ist davon auszugehen, dass es Teil des kommenden Pixel Watch Feature Drop sein wird, das uns vielleicht schon in den nächsten Stunden oder Tagen erwartet. Denn zuletzt hatten sich auch weitere Pixel-Neuerungen gezeigt, sowie einige neue Pixel Watch-Funktionen. Mit dem Blick auf den Kalender stünde auch das nächste Feature Drop an, doch ganz so streng hält sich Google mittlerweile nicht mehr an Zeitpläne.

Wir dürfen gespannt sein, wann diese neue Funktion angekündigt wird und wie es mit den Details aussieht.

