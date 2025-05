Pixel Watch: Kommt eine helle Oberfläche für WearOS? Hinweise auf einen Light Mode für Smartwatches

Googles Smartwatch-Betriebssystem WearOS wird schon bald ein großes Update erhalten, das neben einer neuen Version sowie einer runderneuerten KI vielleicht auch eine weitere Neuerung mitbringen könnte, über die bisher noch nicht spekuliert wurde: Passend zu den aktuellen Anläufen wäre vielleicht ein Light Mode denkbar, der die standardmäßig dunkle Oberfläche gegen eine helle Darstellung tauscht.



Die große Dark Mode-Phase liegt schon einige Jahre zurück und hat dazu geführt, dass viele Apps und Plattformen in zwei verschiedenen Helligkeitsstufen angeboten werden. Es hat aber auch dazu geführt, dass der Dark Mode an vielen Stellen zum Standard geworden ist und zum Teil gar keine hellen Oberflächen mehr angeboten werden. Das im Google-Netzwerk vielleicht bekannteste Beispiel ist YouTube Music, das niemals eine helle Oberfläche erhalten hat – was aber vielleicht bald nachgerüstet werden könnte.

Aber auch abseits des Smartphones sind dunkle Oberflächen die Norm: Sowohl Android Auto als auch Google TV und WearOS haben dunkle Oberflächen, die sich nicht austauschen lassen. Das könnte sich ändern, denn aktuell scheint es Google-intern eine Light Mode-Welle zu geben. Wir haben euch bereits die helle Android Auto-Oberfläche gezeigt und vor wenigen Tagen ist eine Pixel Watch-App mit heller Oberfläche aufgetaucht. Damit scheint ein Weg vorgegeben.

Kombinieren wir das helle Android Auto mit der hellen Pixel Watch-App, wäre die Vermutung über eine helle WearOS-Oberfläche gar nicht mehr so abwegig, wie es zuvor vielleicht noch schien. Tatsächlich gibt es bis heute keine Möglichkeit, der Pixel Watch oder einer anderen WearOS-Smartwatch eine helle Oberfläche zu spendieren. Natürlich gibt es die Watch Faces, aber die greifen eben nur auf der „Startseite“ und haben keinen Einfluss auf die weiteren Oberflächen.









Brauchen wir eine helle Smartwatch-Oberfläche?

Dass es keine helle Smartwatch-Oberfläche gibt, ist kein Zufall. Denn natürlich gibt es eine Motivation hinter der dunklen Oberfläche, die mit zwei Argumenten begründet werden kann: Zum einen der Energieverbrauch des Displays und zum anderen die angenehme Lesbarkeit des Displays. Doch beide Argumente würde ich heute nicht mehr uneingeschränkt zählen lassen, so wie das vor über zehn Jahren nach dem ersten großen Hype rund um die Smartwatches der Fall gewesen ist.

Wie viele Stunden (eher Minuten) pro Tag wird eine Smartwatch aktiv genutzt? Mit aktiv meine ich, dass der Nutzer auf das Display blickt. Ich denke, da könnte bei einigen Nutzern auch die Frage nach Sekunden ausreichen. Während des AoD-Modus kann sich die Smartwatch auf eine dunkle Oberfläche schalten, sodass die sehr kurzzeitige Nutzung des hellen Displays kaum ins Gewicht fällt. Gleiches gilt für leichte Lesbarkeit. Denn Smartwatch-Displays haben heute eine ganz andere Qualität als früher.

Ich denke, dass die aktuellen Bemühungen darauf hindeuten, dass den Nutzern schon bald eine helle Oberfläche geboten werden kann, die sie optional wählen können.

