Android: Google bringt Multitasking auf alle Geräte – die Lösungen für Smartphones, Tablet und den Desktop

Googles Betriebssystem Android ist seit jeher Multitasking-fähig und ermöglicht es den Nutzern somit, mehrere Apps gleichzeitig auszuführen. Lange Zeit konnte diese Stärke nicht ausgespielt werden, doch das soll sich jetzt offenbar ändern, denn die UX-Designer führen auf allen Display ähnliche Möglichkeiten zur parallelen App-Nutzung ein.



Das Betriebssystem Android ist sehr App-fokussiert, denn selbst viele Systemdienste sind theoretisch betrachtet einfach nur Apps und können dementsprechend parallel ausgeführt werden. Öffnet ihr ein Eingabefeld in einer beliebigen App, kann die Tastatureingabe schon als parallele App-Nutzung betrachtet werden. Doch weil Android auf Smartphones groß geworden ist und nach wie vor hauptsächlich auf diesen von maximaler Bedeutung ist, ließ sich die parallele App-Nutzung aus Platzgründen kaum bewerkstelligen.

Android am Desktop

Mit dem baldigen Start von Android auf dem Desktop gehören Platzprobleme der Vergangenheit an, denn Android kann sich auf die volle Displaygröße ausbreiten und wird diese Möglichkeiten auch nutzen. Apps werden hauptsächlich im Fenstermodus statt im Vollbild ausgeführt, es lassen sich beliebig viele Fenster frei positionieren und der App-Start sowie der Wechsel geschieht über eine am unteren Rand positionierte Taskleiste. Dass Android am Desktop dem Betriebssystem ChromeOS sehr ähnlich sieht, ist dabei kein Zufall.

» Das ist der neue Android Desktop-Modus

Android am Tablet

Erst mit einer der jüngeren Android-Versionen wurde eine schwebende Taskleiste für Android auf Tablets eingeführt. Diese findet sich am unteren Rand, noch über den angedockten Icons, und ermöglicht sowohl den Aufruf der meistgenutzten Apps als auch den Wechsel zwischen den aktiven Anwendungen. Das Konzept ist dem des Desktops sehr ähnlich, wobei sich hauptsächlich die schwebende Position (versus fester Andockung am Desktop) als auch die Fensterform der App-Nutzung unterscheiden.

Android am Smartphone

Um auch am Smartphone dem Desktop und den Tablets in nichts nachzustehen, wird Android den neuen Bubble-Modus erhalten, der einem ähnlichen Konzept folgt. Dabei handelt es sich um kleine schwebende App-Icons, die sowohl einzeln positioniert als auch zu einer Leiste verknüpft werden können. Diese informieren über eingehende Benachrichtigungen, ermöglichen den App-Start oder auch den schnellen Wechsel zwischen den Anwendungen. In diesem Modus werden alle Apps in einer fast-displayfüllenden Größe gezeigt.

» Das ist der Android Bubble-Modus

Es zeigt sich, dass Googles Designer die Herausforderung angenommen haben, die Android-Oberflächen und Funktionen soweit es nur geht auf allen Plattformen in optimaler Umsetzung anzubieten. Das Multitasking am Smartphone ähnlich zu gestalten wie am Desktop war sicherlich keine leichte Aufgabe, doch die Konzepte erscheinen schlüssig und ermöglichen den schnellen Wechsel zwischen den einzelnen Displays.

Denn man darf nicht vergessen, dass Android damit punkten will, den Nutzern einen schnellen Wechsel zwischen den Plattformen zu ermöglichen. Wird ein Smartphone an ein Display angeschlossen, soll der Nutzer direkt weiterarbeiten können. Würde eine Plattform mehrere Apps gleichzeitig ermöglichen und die andere nicht, wäre das für den Wechsel sonst sehr problematisch.

