Pixel 10-Smartphones: Alle Modelle erhalten die Zoom-Kamera – sollen auch Makroaufnahmen optimieren

Google wird schon bald die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die erstmals seit längerer Zeit eine größere Änderung bei den Kamera-Komponenten mitbringen werden: Alle Geräte sollen über die Telephoto-Lens verfügen, die nicht nur für Aufnahmen in der Ferne zum Einsatz kommen wird, sondern auch beim Gegenteil für einen Qualitätssprung sorgen soll – nämlich für die Aufnahme von Makrofotos.



Auch die nächste Pixel-Generation wird wieder Neuerungen rund um die Pixel Kamera mitbringen, wobei wenig überraschend auch in den Pixel 10-Smartphones wieder viele neue KI-Kameratricks einziehen sollen. Doch man legt auch in puncto Hardware nach, wird erstmals allen Smartphones eine Telephoto-Lens spendieren, und diese nicht nur für Aufnahmen in der Ferne verwenden wollen. Wie aus einem Leak hervorgeht, kommt sie auch bei den gegenteiligen Aufnahmen zum Einsatz.

Die Pixel 10-Smartphones sollen die Zoom-Kamera dafür verwenden können, Makroaufnahmen zu erstellen. Diese spezielle Form der Fotografie – nämlich die Aufnahme von Objekten aus unmittelbarer Nähe für viele Details – könnte in diese Generation ein Schwerpunkt werden. Nicht alle Kamera sind für solche Aufnahmen geeignet, doch eine neue Konfiguration der Telephoto-Lens wird es wohl möglich machen, scharfe Aufnahmen aus sehr kurzer Entfernung zu erhalten.

Das zum Zoomen verwendete Teleobjektiv soll bis zu einem bestimmten Punkt genutzt werden, bevor die Kamera auf den Ultraweitwinkelsensor umschaltet, der offenbar näher an das Motiv herankommen kann, ohne den Fokus zu verlieren. Gut möglich, dass die Pixel Kamera die Aufnahmen der Standardkamera mit den Details der Telephoto-Lens kombinieren wird, dazu ist bisher nichts bekannt und schlussendlich ist das auch nur ein Teil der Konfiguration.

» Pixel Kamera: Update bringt neue Funktion auf die Pixel-Smartphones & Social Share-Feature wird entfernt

» Pixel 10: Google bringt neue magische KI-Funktionen – Magic Cue liefert proaktiv Infos und Aktionen (Leak)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-06-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.