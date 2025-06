Pixel 10: Google bringt neue magische KI-Funktionen – Magic Cue liefert proaktiv Infos und Aktionen (Leak)

Google wird schon bald die Pixel 10-Smartphones auf den Markt bringen, die erstmals eine neue persönliche Assistanzt an Bord haben sollen, die sich seit längerer Zeit in Entwicklung befindet. Jetzt gibt es erste Informationen zu Magic Cue, das die Smartphone-Nutzung im Hintergrund überwachen und immer wieder nützliche Funktionen und Informationen bieten soll.



Wenig überraschend wird die Künstliche Intelligenz auch auf den Pixel 10-Smartphones wieder eine große Rolle spielen, wobei das nicht nur für die Einzelnutzung von Gemini gilt, sondern auch für erweiterte KI-Funktionen. Schon vor einigen Tagen sind erste Auszüge aus einem Pixel 10-Werbespot aufgetaucht, in denen es „ask more of your phone“ hieß und genau daran muss man sich messen lassen. Umgesetzt werden soll das mit dem Gemini-basierten Magic Cue

Bei Magic Cue handelt es sich um eine KI-Infrastruktur, die laut der Beschreibung immer dann nützliche Details und sinnvolle Funktionen bieten soll, wenn der Nutzer sie benötigt. Als Beispiel gibt man an, dass die sofort die Flugnummer aus Flugtickets auslesen kann, wenn ein Freund danach fragt. Also folgender Ablauf: Der Freund fragt nach der Flugnummer für den bevorstehen Flug, Gemini erkennt dies, sucht in GMail nach dem Ticket und liefert die gewünschte Information als Schnellzugriff.

Wie diese KI in die Smartphone-Umgebung integriert ist, ist bisher nicht bekannt. Denn die KI muss praktisch die gesamte Smartphone-Nutzung überwachen, um aktiv zu werden. Außerdem wissen wir nicht, in welcher Form Informationen und Funktionen angeboten werden. Denn so praktisch das auch sein mag, können ständig aufploppende Unterstützungen natürlich auch nerven, wenn man sie gar nicht benötigt. Auf dem folgenden Screenshot ist ein Teil des Setup-Screens zu sehen.









Damit das funktioniert, soll Magic Cue auf die folgenden Apps zugreifen können:

Google Kalender

Google Chrome

Google Kontakte

Google Docs

Google Files

GMail

Google Notizen

Google Maps

Google Messages

Google Telefon

Google Fotos

Aurelius (bisher unbekannte Google-App)

Google Rekorder

Pixel Screenshots

Google Wallet

YouTube

YouTube Music

Aus dieser Masse an Apps und Daten wird sich in Kombination sicherlich einiges erreichen lassen. Zuvor war diese KI-Assistanz übrigens als Pixel Sense bekannt und hätte im vergangenen Jahr als smarter KI-Assistant Pixie auf die Pixel 9-Smartphones gebracht werden sollen. Letztes wurde allerdings aufgrund des Gemini-Fokus abgesagt.

