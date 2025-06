Android 16: Googles neuer Desktopmodus lässt sich auch auf Tablets nutzen – auf Foldables hingegen nicht

Mit dem Release der Android 16 QPR1 Beta 2 hat Google erstmals den neuen Android-Desktopmodus für viele interessierte Nutzer freigegeben, die diesen nun testen können. Jetzt liefert man auch mehr Details zu dieser kommenden Oberfläche und hat verraten, dass sich dieser auch auf Tablets verwenden lassen wird. Auf den ähnlich großen Foldables wird die Nutzung allerdings nicht möglich sein.



Die Geschichte des Desktopmodus von Android reicht schon viele Jahre zurück, doch erst in diesem Jahr wird man diesen – wenn alles gut läuft – für viele Nutzer freigeben. Mit diesem Modus ist es möglich, das Smartphone oder Tablet mit einem externen Display zu verbinden und dieses als erweiterte Arbeitsfläche für Apps im Fenstermodus zu verwenden. Wir haben euch diesen neuen Modus hier im Blog bereits ausführlich erklärt und auch gezeigt, wie sich der Android-Desktopmodus aktivieren lässt.

Jetzt hat Google verkündet, dass dieser Modus nicht nur auf einem externen Display verwendet werden kann, sondern sich auch innerhalb von Android selbst aktivieren lässt. Das gilt zumindest für Tablets, die seit jeher irgendwo zwischen Smartphone und Desktop schwanken und auch bei Google schon mehrfach die Position gewechselt haben. Daher ist es nur folgerichtig, dass sich diese ebenfalls in diesen Modus schalten lassen sollen.

Android-Desktopmodus auf Tablets, aber nicht auf Foldables

Konkret bedeutet das, dass sich das Tablet in diesen Modus schalten lässt und anschließend die schwebenden Fenster, die Taskleiste und weitere Elemente zeigen. Das Tablet wird sich dann verwenden lassen wie ein Desktopgerät, was mangels Tastatur und Maus sicherlich spannend wird. Natürlich gibt es dafür externe Komponenten, aber die meisten werden es wohl dennoch weiterhin per Touch nutzen – dann eben mit Fenstern statt mit Vollbild-Anwendungen.

Auf den ähnlich großen Foldables wird das Ganze hingegen nicht nutzbar sein, denn diese sind bei Google klar als Smartphone eingestuft und folgen trotz Displaygröße nicht dieses Konzept.

