Google Beam: Revolutionäre Videotelefonie startet auf dem HP Dimension – so viel wird das Gerät kosten

Google hat vor wenigen Wochen den Start der neuen Kommunikationsplattform Google Beam angekündigt, die aufgrund ihrer verwendeten Technologie die gesamte Videotelefonie revolutionieren könnte. Jetzt hat der erste Partner die dafür notwendige Hardware angekündigt und gibt erstmals einen Ausblick darauf, wie viel es kosten könnte: Das neue HP Dimension with Google Beam wird nicht billig.



Wir verfolgen das Project Starline hier im Blog schon seit einigen Jahren und kürzlich wurde es als Google Beam erstmals in ein fertiges Produkt gegossen. Google hat technisch sehr große Fortschritte gemacht, konnte die notwendige Hardware deutlich reduzieren und gleichzeitig die Qualität steigern. Rund um die Google I/O wurde angekündigt, dass man zunächst keine eigene Hardware auf den Markt bringt, sondern dies zunächst den Partnern überlässt, wobei HP nun den Anfang macht.

Das Unternehmen hat jetzt den HP Dimension with Google Beam vorgestellt und an dieses ein Preisschild von 24.999 Dollar angehangen. Es war zu erwarten, dass es nicht gerade billig wird, aber rein preislich sprengt das natürlich jeden Rahmen. Allerdings ist es auch nicht ganz überraschend, denn das Gerät ist mit Technologien von 3D-Kameras über den 3D-Bildschirm, zahlreiche Mikrofone und Bewegungssensoren sowie einer extrem hohen Rechenleistung für die Live-Darstellung vollgestopft. Wie das genau funktioniert haben wir euch kürzlich beschrieben.

Das Produkt richtet sich ausschließlich an Unternehmenskunden und ist zunächst für den privaten Verkauf konzipiert – was es aufgrund der notwendigen Infrastruktur, des Platzbedarfs und des Preisschilds so schnell wohl auch nicht sein wird. Mit den 25.000 Dollar soll es wohl auch noch nicht getan sein, denn das ist nur der Kaufpreis des Produkts. Google soll ebenfalls für die Dienstleistung die Hand aufhalten, wobei weder Googles genaue Rolle noch der Preis bekannt sind.

HP Dimension with Google Beam wird auch in Deutschland angeboten, sodass ihr dem Produkt vielleicht schon bald an eurem Arbeitsplatz oder bei öffentlichen Vorführungen über den Weg laufen könntet. Bisher waren alle Tester regelrecht geflasht und es wäre sehr interessant, das einmal selbst ausprobieren zu können.

