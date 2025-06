Pixel Watch: Neue Water Lock-Funktion kommt – sperrt Smartwatch-Display bei Wasserkontakt (Teardown)

Die Google Pixel Watch ist grundlegend wasserdicht und kann somit auch in nassen Gefilden getragen werden – das dürfte vielen Nutzern bekannt sein. Was ebenfalls bekannt ist, dass es mit den Touch-Eingaben unter Wasser oder auch mit einem nassen Display nicht ganz einfach bis unmöglich ist, die Smartwatch zu bedienen. Um Fehlbedienungen zu minimieren, wird jetzt eine neue „Water Lock“-Funktion getestet.



Touchscreens und Wasser vertragen sich nicht gut, das dürfte jeder wissen, der schon einmal mit seinem Smartphone durch den Regen gelaufen ist. Natürlich hängt das vom Smartphone, vom Display und auch von den Einstellungen der Touch-Empfindlichkeit ab, aber grundsätzlich kann man sagen, dass es problematisch ist. Doch Wasser verhindert nicht nur die Erkennung des Fingers, sondern wird umgekehrt selbst als „Haut“ erkannt und kann zu Fehleingaben führen – auch auf der Smartwatch.

Um solche Fehlbedienungen durch Wassertropfen oder eine gesamte Wasserladung zu verhindern, arbeiten die Entwickler der Pixel Watch jetzt an einer Water Lock-Funktion, die die Displayeingabe vollständig sperren kann. Die Funktion soll Wasser auf dem Display automatisch erkennen und das Display anschließend für Toucheingaben sperren. Wie das im Detail funktioniert, welche Sperre angewendet wird und wann diese aufgehoben wird bzw. wie der Nutzer diese aufheben kann, lässt sich aus den wenigen verfügbaren Strings des Teardowns noch nicht ablesen.

In jedem Fall scheint ein Automatismus dahinterzustecken, sodass man als Nutzer nicht daran denken muss, die Smartwatch vor dem Duschen oder Tauchen in den entsprechenden Modus zu bringen. Google ist damit kein Vorreiter, denn andere Smartwatches bieten so etwas zum Teil bereits an – unter anderem die Smartwatches des wichtigsten WearOS-Partners Samsung. Unklar ist auch, ob das per Update auf die Smartwatches gebracht werden kann oder dafür ein spezielles Display ab der vierten Generation notwendig ist.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Pixel Watch einen weiteren Automatismus erhalten wird, der ein angebundenes Pixel-Smartphone automatisch sperrt, sobald sich dieses zu weit von der Smartwatch entfern:

» Pixel Watch: Neue Funktion soll das Pixel-Smartphone automatisch sperren, wenn es sich sehr weit entfernt

