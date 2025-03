Pixel Sense & Gemini: Google soll neuen KI-Assistenten für Pixel-Nutzer starten – alle Infos (Teardown)

Die KI-Assistenz spielt auf den Pixel-Smartphones schon seit langer Zeit eine wichtige Rolle, zunächst in Form des Google Assistant und mittlerweile mit einem starken Fokus auf Gemini. Doch erst mit der zehnten Generation wird es richtig persönlich werden, denn schon bald wird Pixel Sense starten, das seine langen Schatten bereits vorausgeworfen hat und die Nutzer in allen Belangen unterstützen soll.



Spätestens seit der neunten Generation spricht Googles Pixel-Abteilung von „KI-Smartphones“, wobei sich diese zwar mit vielen exklusiven Features von anderen Marken abheben, aber dennoch die von Google immer wieder in Aussicht gestellte persönliche Assistenz vermissen lassen. Das wird sich bald ändern, denn laut mehreren Leaks wird gleichzeitig mit den Pixel 10-Smartphones die neue App Pixel Sense starten, die wohl sehr zentral auf den Geräten positioniert werden dürfte. Zunächst als App, in weiterer Folge sicherlich tiefer in die Oberfläche integriert.

Bei Pixel Sense handelt es sich um das Produkt, das wir im vergangenen Jahr noch als Pixie-Assistent für das Pixel 9 kannten, der in der damals durchgesickerten Form aber niemals gestartet ist. Womöglich war der Assistent damals noch nicht so weit wie erhofft, sodass man es um eine Generation verschoben hat. Denn zwar ist Gemini tief integriert und breit verfügbar, kann aber nach wie vor nicht die Rolle eines _persönlichen_ Assistenten einnehmen. Einen solchen hat es eigentlich nur vor vielen Jahren in Form von Google Now gegeben, dem selbst der später gehypten Google Assistant niemals das Wasser reichen konnte.

In den Teardowns wird das neue Pixel Sense mit den folgenden knappen Worten beschrieben: „Get the most personalized experience based on the things you do on your Pixel.“ Man will den Nutzern also helfen, das meiste aus ihren Smartphones herauszuholen und eine noch stärkere Personalisierung zu erhalten. Dabei dürfte es weniger um die Oberfläche, sondern eher um Funktionalität, Organisation und die Bewältigung des Alltags gehen.









Um die großen Pläne überhaupt zu ermöglichen, soll Pixel Sense auf viele lokal installierte Google-Apps und deren verwaltete Daten zugreifen können. Aber auch extern verwaltete, lokal verfügbare, Daten sollen dazugehören. Aus der Kombination all dieser Daten soll die Sense-App noch einmal eine neue Dimension der persönlichen Assistenz ermöglichen und sicherlich auch Gemini tiefer als bisher anbinden. Als ersten Ableger könnte man das damals gestartete Pixel Screenshots bezeichnen, das als wichtiger Datenlieferant gilt und erst mit Sense einen wirklichen Sinn erhält.

Auf die folgenden Apps soll Pixel Sense zugreifen können

Google Kalender

Google Chrome

Google Kontakte

Google Docs

Google Files

GMail

Google Notizen

Google Maps

Google Messages

Google Telefon

Google Fotos

Aurelius (bisher unbekannte Google-App)

Google Rekorder

Pixel Screenshots

Google Wallet

YouTube

YouTube Music

Aus dieser Masse an Apps und Daten wird sich in Kombination sicherlich einiges erreichen lassen. Vor allem deshalb, weil Pixel Sense proaktiv auftreten soll – ganz im Gegensatz zu Gemini. Statt also auf die Ansprache durch den Nutzer zu warten, soll sich Sense von selbst melden können, wenn es das für notwendig erhält. Von Terminen über Abfahrzeiten bis hin zu wichtigen Nachrichten. Wir dürfen gespannt sein, was Google da schon bald präsentieren wird.

[Android Authority]

