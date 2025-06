Pixel 10: Das sind die neuen Google-Smartphones; alles was bis jetzt bekannt ist (Specs, Fotos & Verkaufsstart)

Schon im August wird Google die neuen Pixel 10-Smartphones vorstellen, die auch in diesem Jahr am frühen Erscheinungstermin festhalten und zuletzt häufig bei Leakern zu Gast waren. Die Smartphones werden erneut als Viererpack erscheinen, das vor allem in der anstehenden Jubiläumsversion sicherlich wieder großes Interesse auf sich ziehen wird. Anlässlich der neuesten Leak-Flut fassen wir noch einmal alle bisher bekannten Informationen zusammen.



Die zehnte Generation der Pixel-Smartphones steht vor der Tür und wird anlässlich des ersten großen Jubiläums bereits von vielen interessierten Nutzern heiß erwartet. Dass sich Google für den Start in die erste zweistellige Generation auch etwas Großes hat einfallen lassen, ist aber längst nicht gesagt und zumindest in puncto Hardware scheint die Pixel 10-Serie eher eine Produktpflege als eine echte Innovation zu sein. Schon in der Vergangenheit hatte sich gezeigt, dass sich Google nicht viel aus solchen Generationen-Meilensteinen macht.

Dennoch dürfen die Erwartungen hoch sein: Denn es steht der große Tensor-Neustart an, der den SoC erstmals nahezu vollständig unter Googles Kontrolle bringt – was mit Sicherheit im KI- und Bildbereich spürbare Verbesserungen bringen kann. Angetrieben natürlich von der Gemini-KI, die schon im ersten geleakten Werbespot als „ask more of your phone“ beworben wird. Dazu kommt, dass wir parallel zum Pixel 10-Start mit Android 16 QPR1 rechnen, das der wirklich große Release dieser Generation sein wird. Vom brandneuen Material 3 Expressive Design bis zum Desktopmodus.

Die Pixel 10-Smartphones werden auch in diesem Jahr wieder im Viererpack starten, über das in den letzten Tagen, Wochen und Monaten dank fleißiger Leaker schon sehr viele Informationen bekannt geworden sind. In diesem Artikel fassen wir alle Informationen zum Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL sowie dem Pixel 10 Pro Fold zusammen.

Google Pixel 10

Produktname: Google Pixel 10

Interne Bezeichnung: GLBWO / GL066

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: Samsung GN8 50MP mit Videostabilisierung (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX712 13MP

Telephoto Kamera: Samsung 3J1 11MP

Frontkamera: Samsung 3J1 11MP

Farben: Obsidian (Schwarz), Blue (Blau), Iris (Violett), Limoncello (Gelb)

Verkaufspreis: 899 Euro (erwartet)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

Das Pixel 10 ist natürlich auch in diesem Jahr wieder das Grundmodell und das kleinste der 2025er-Flaggschiffe. Es orientiert sich sowohl in puncto Design als auch Ausstattung so nah am Vorgänger wie seit längerer Zeit nicht mehr. Der größte Unterschied wird es sein, dass das Smartphone erstmals eine Telephoto Lens haben und damit optischen Zoom bieten kann. Das ist ein echtes Novum für die Pixel-Serie, mit dem das Smartphone mit seinen großen Brüdern gleichzieht.

Google Pixel 10 Pro

Produktname: Google Pixel 10 Pro

Interne Bezeichnung: G4QUR / GN4F5

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,6mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) RAM: 16 Gigabyte

Kamera: Samsung GNV 50MP mit Videostabilisierung (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP

Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP

Frontkamera: Sony IMX858 48MP

Farben: Obsidian (Schwarz), Green (Grün), Sterling (Grau), Porcelain (Weiß)

Verkaufspreis: 1099 Euro (erwartet)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

Das Pixel 10 Pro als mittleres Flaggschiff orientiert sich ebenfalls an seinem Vorgänger – und das nahezu ausnahmslos. Denn so wie alle Pixel-Smartphones der zehnten Generation, soll auch das Pixel 10 Pro nur 0,1mm dicker sein als der Vorgänger. Abgesehen davon setzt man auf dieselben Abmessungen. Es wäre auch möglich, dass alle Smartphones exakt dieselbe Größe haben und ein Rundungsfehler vorliegt. In jedem Fall sollen die Schutzhüllen der neunten Generation wohl auch auf die zehnte Generation passen. Und das ist eine gute Nachricht für Umsteiger oder Schnäppchenjäger.

Google Pixel 10 Pro XL

Produktname: Google Pixel 10 Pro XL

Interne Bezeichnung: GUL82

Displaygröße: 6,8 Zoll

Abmessungen: 162,7mm x 76,6mm x 8,5mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: Samsung GNV 50MP mit Videostabilisierung (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP

Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP

Frontkamera: Sony IMX858 48MP

Farben: Obsidian (Schwarz), Green (Grün), Sterling (Grau), Porcelain (Weiß)

Verkaufspreis: 1199 Euro (erwartet)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

Das größte Flaggschiff-Smartphone der Pixel 10-Serie wird auch in diesem Jahr wieder ein größeres Pixel 10 Pro sein. Das XL steht eben nur für die Displaygröße und damit verbunden auch die Gesamtgröße des Gerätes. Glaubt man den Leaks, soll der Preis im Gegensatz zu allen anderen Pixel 10-Smartphones steigen, wobei derzeit aber noch nicht bekannt ist, ob dies mit zusätzlichen Komponenten gerechtfertigt wird und wie hoch diese Steigerung ausfallen könnte.

Google Pixel 10 Pro Fold

Produktname: Google Pixel 10 Pro Fold

Interne Bezeichnung: GU0NP

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 155,2mm x 150,4mm x 5,3mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: Samsung GN8 50MP mit Videostabilisierung (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Samsung 3J1 12MP

Telephoto Kamera: Samsung 3J1 12MP

Frontkamera: Samsung 3K1 11 MP + Samsung 3K1 11MP

Verkaufspreis: 1699 Euro (erwartet)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

Das Foldable der Pixel 10-Serie sieht seinem Vorgänger ebenfalls sehr ähnlich und rundet die gesamte zehnte Pixel-Generation ab. Dafür soll es günstiger sein als sein Vorgänger, denn Google soll die Foldable-Preise in der gesamten Kategorie nach unten drücken wollen. Man hofft darauf, dass andere Smartphone-Hersteller nachziehen und sich durch die dadurch erhofft ansteigende Nachfrage die gesamte Kategorie etwas vergünstigen lässt.

Weitere Informationen

Auch in diesem Jahr wird die Kamera wieder eine sehr wichtige Stellung einnehmen, wobei das nicht nur für die Hardware-Ausstattung gilt, sondern auch für die Software. Wir haben euch schon vor einiger Zeit alle Pixel 10 Kameratricks zusammengestellt, die wir für die kommende Generation erwarten. Das ist eine überraschend lange Liste, die einen größeren Fortschritt erwarten lässt. Außerdem wissen wir nun, dass die Pixel 10-Smartphones eine neue Videostabilisierung bekommen sollen.

In puncto Fortschritt erwarten wir aber auch große Schritte von der Gemini-KI, denn diesmal stehen die Geräte unter dem Slogan „ask more of your phone“. Außerdem wird Android 16 QPR1 parallel zum Pixel 10-Start erwartet und bringt sowohl das neue Material-Design als auch den Desktopmodus mit. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Google den Tensor-SoC in den nächsten drei bis fünf Jahren von TSMC fertigen lässt und sich damit längere Zeit von Samsung als Partner verabschiedet.

Verkaufsstart und Preisgestaltung

Wir erwarten die Präsentation der Pixel 10-Smartphones für August 2025 und den Verkaufsstart noch im selben Monat – mutmaßlich wieder eine Woche nach der Ankündigung. In dieser Woche gab es sehr unterschiedliche Informationen zum möglichen Verkaufsstart, die von Juni bis Mitte August und Ende August gereicht haben. Ich denke, dass der August wohl gesetzt ist. Über die Preisgestaltung gab es im April einmal einen größeren Leak, der uns verrät, dass das Pro XL wohl im Preis steigen und das Pro Fold eher sinken sollte. In obiger Auflistung der Informationen haben wir diese vorläufigen Preise einfließen lassen.

