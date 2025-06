Pixel 10: Google bringt neue Videostabilisierung auf die Smartphones – Kamera wird optimiert (Leaks)

Die Kamera ist seit jeher ein sehr wichtiger Bereich für die Pixel-Reihe und mit den Pixel 10-Smartphones dürfte Google wohl ein großes Update im Videobereich bringen. Laut mehreren Leaks konzentriert man sich bei dieser Generation auf den Bereich Video und will eine starke Bildstabilisierung mitbringen, die ganz ohne Gimbal auskommt und dem iPhone auch in dieser Kategorie gewachsen sein soll.



Google macht mit den Pixel-Smartphones in fast jedem Jahr nennenswerte Fortschritte im Fotobereich. Sei es durch eine optimierte Hardware, durch eine verbesserte Kamera-App, die Nachbearbeitung oder die KI-Unterstützung. Das wird auch in diesem Jahr nicht anders sein, doch bei der zehnten Generation dürfte man sich wohl mehr auf den bisher eher weniger beachteten Videobereich konzentrieren. Der letzte wirklich richtig große Schritt im Videobereich kam mit dem Pixel 2 im Jahr 2017 (!) – nämlich die „Fused Video Stabilization“-Technologie.

In puncto Bildqualität ist Google schon sehr gut aufgestellt und kann zwar immer wieder marginale Verbesserungen bringen, aber keinen ganz großen Schritt mehr tun. Anders sieht es bei der Gesamtaufnahme aus – konkret bei der Bildstabilisierung. Die Pixel 10-Smartphones sollen wohl eine deutlich verbesserte Videostabilisierung mitbringen, mit denen Ruckler, das menschliche Zittern oder grobe Bewegungen abgefangen werden sollen. Also ganz so, als wenn man ein Gimbal für stabile Videoaufnahmen verwenden würde.

Das Ganze könnte wohl als „Action Mode“ vermarktet werden und hängt die Messlatte damit gleich von Beginn an sehr hoch. Denn Action zeichnet sich durch sehr schnelle Bewegungen aus und dadurch naturgemäß auch durch wildes Geruckel. Mit den Pixel 10-Smartphones soll eine aktualisierte Bildstabilisierung einziehen, wobei es leider keinerlei Details gibt. Wir wissen daher nicht, ob das rein durch die Algorithmen geschieht oder durch eine optimierte Hardware. Gegen Letztes spricht, dass diese Stabilisierung für alle vier Pixel 10-Smartphones geboten werden soll.

Gut möglich, dass auch der neue Tensor-SoC einen Anteil daran hat, denn Google verbaut bereits seit der ersten Pixel-Generation einen eigenen Imaging-Chip, der auch seit dem ersten Tensor im Pixel 6 enthalten ist.

