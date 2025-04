Pixel 10: So viel sollen die neuen Google-Smartphones kosten – Pro XL wird teurer, Pro Fold deutlich günstiger

Schon in wenigen Monaten wird Google die neuen Pixel 10-Smartphones auf den Markt bringen, über die jetzt erste Details zum Vertrieb durchgesickert sind. Nachdem es in den letzten Wochen schon einige Informationen zur Ausstattung sowie zum Äußeren der Smartphones erhalten haben, gibt es jetzt interessante Einblicke in die erwartete Preisgestaltung. Es wird teurer, aber gleichzeitig innerhalb der Serie auch günstiger.



Die Pixel 10-Smartphones sind noch etwa vier Monate entfernt und langsam sickern immer mehr Details zu den kommenden Geräten durch. Wir haben euch bereits die neue Pixel 10-Kamera-Ausstattung gezeigt und jetzt schauen wir einmal auf die wichtigen Verkaufspreise. Es zeichnet sich in diesem Jahr ein gewisser Stillstand ab, der sich sowohl in puncto äußerem Design der Smartphones als auch der inneren Ausstattung durchzieht. Ähnlich könnte es für zwei der vier Geräte beim Preis verlaufen.

Ein aktueller Leak besagt, dass das Pixel 10 XL Pro 100 Dollar teurer als der Vorgänger werden soll. Einen ähnlichen Bericht hat es vor einigen Wochen schon einmal gegeben. Im Gegensatz dazu soll das Pixel 10 Pro Fold 200 Dollar günstiger werden und somit einen vielleicht für so manchen Interessierten akzeptablen Preisrahmen erreichen. Das Pixel 10 sowie das Pixel 10 Pro sollen im Preis stabil bleiben und weder teurer noch günstiger werden.

Weiterhin heißt es in dem Bericht, dass die für dieses Jahr festgelegte Preisgestaltung auch in den nächsten zwei Jahren gehalten werden soll – das sind zumindest die aktuellen Pläne. Doch die aktuellen finanzpolitischen Wirbel werden kaum eine verlässliche Planung zulassen, sodass wir uns nur auf die Preise für dieses Jahr konzentrieren sollten. Dass man intern zumindest eine Preisstabilität anstrebt, ist aber als gute Nachricht zu werten – wenn sie denn wahr ist.

Beachtet bitte, dass diese geleakten Angaben von einer internen Quelle stammen und schon einige Wochen auf dem Buckel haben sollen. Dazu kommt, dass es sich nur um die US-Preisgestaltung handelt, die nicht zwingend etwas mit den finalen europäischen Verkaufspreisen zu tun haben muss.

