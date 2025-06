Android 16: Warten auf Googles neues Betriebssystem – angekündigter Pixel-Rollout wohl wieder verzögert

Google steht mit Android vor dem nächsten Versionssprung und sollte schon sehr bald das neue Betriebssystem Android 16 veröffentlichen, auf das vor allem Pixel-Nutzer in dieser Woche gewartet haben. Und damit stehen wir wieder einmal vor der Frage, wo denn das Betriebssystem-Update für die Pixel-Smartphones bleibt. Es scheint erneut Google-interne Verzögerungen zu geben.



Google sprach von Anfang Juni

Schon Ende letzten Jahres hatte Google angekündigt, dass die finale Version von Android 16 für einen Release im Juni vorgesehen ist. Natürlich kann sich im Laufe eines Projekts der Zeitplan ändern, doch erst im Mai hatten die Entwickler erneut bekräftigt, dass es „early june“ werden wird. Geliefert hat man bisher noch nicht und so langsam schließt sich das Zeitfenster auch. Am heutigen Samstag und morgigen Sonntag wird man es garantiert nicht veröffentlichen. Und dann sind wir Montag schon beim 9. Juni. Pfingsten ist in den USA zwar ebenfalls ein Feiertag, der Montag allerdings nicht. Dennoch würde ich nicht am Montag, sondern eher am Dienstag damit rechnen.

Android 16 QPR1 überholt Android 16

Natürlich ist man damit noch immer deutlich früher dran als bei den Versionen der letzten Jahre, aber es zeigt sich erneut eine unerwartete Verschiebung. Noch vor dem Release von Android 16 hat Google bereits zwei Android 16 QPR1 Betas veröffentlicht und noch in diesem Monat erwarten wir die Android 16 QPR1 Beta 2. Es wird daher höchste Zeit, den Beta-Kanal zu räumen und die finale Version von Android 16 auf die Pixel-Smartphones zu bringen.

Sicherheitsupdate, Feature Drops

Am Mittwoch hatte Google das Android-Sicherheitsupdate für Juni veröffentlicht, blieb das separate Pixel-Update aber weiterhin schuldig. Nach normalem Zeitplan würde parallel zu Android 16 auch wieder ein Pixel (Feature) Drop anstehen. Dieses kommt allerdings seit langer Zeit erst einige Tage nach einem Android Feature Drop – das bisher ebenfalls ausgeblieben ist. Die Verzögerungen ziehen sich daher quer durch das gesamte Android-Projekt.

Ob Android 16 am Montag oder Dienstag startet? Wir wissen es nicht. Falls doch, könnt ihr euch Hier alle Android 16-Neuerungen durchlesen und ansehen. Ein wirklich großer Sprung wird das Betriebssystem allerdings nicht, denn die Highlights von der KI über das neue Material 3 Expressive Design bis zum Desktopmodus hebt man sich für die QPR1 auf, die wir im August parallel zu den Pixel 10-Smartphones erwarten.

» Pixel-Smartphones: Die smarte Musikerkennung ‚Now Playing‘ kommt bald in die Schnelleinstellungen

Letzte Aktualisierung am 2025-06-05 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.