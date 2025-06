Pixel-Smartphones: Die smarte Musikerkennung ‚Now Playing‘ kommt bald in die Schnelleinstellungen

Viele Nutzer der Pixel-Smartphones dürften die Ambient-Funktion Now Playing kennen und deren ständige Musikerkennung zu schätzen wissen. Nach so langer Zeit soll das Feature jetzt ausgebaut werden und es den Nutzern wohl schon bald ermöglichen, die Musikerkennung manuell zu starten. Ein entsprechender Button in den Schnelleinstellungen zeigt sich bei ersten Nutzern.



Das als System-App auf den Pixel-Smartphones befindliche Feature „Now Playing“ ist für viele Menschen ein nettes Beiwerk, das ihnen eine ständige Musikerkennung inklusive praktischer Rückblick-Funktion bietet. Sowohl zur Live-Recherche, wenn einem der aktuelle Song in der realen Umgebung gefällt, als auch in der protokollarischen Version, die euch alle im Laufe des Tages oder der Woche erkannten Titel auflisten kann. Das Tool sorgt für eine ständige Musikerkennung, die ihr Ergebnis direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigt.

Nachdem die Entwickler diese Funktion durch ein Bugfix der Musikerkennung endlich wieder entdeckt haben, steht jetzt ein Update vor der Tür, das von ersten Nutzern bereits aktiviert werden konnte. Das Update bringt einen neuen Button in die Schnelleinstellungen und ermöglicht es, die Musikerkennung sofort zu starten. Dafür gibt es keine eigene Oberfläche, sondern die Visualisierung der Erkennung findet direkt im Button der Schnelleinstellungen statt. Außerdem gibt es eine Benachrichtigung über einen möglichen erfolgreichen Fund.

Das Ganze ist recht simpel umgesetzt und kein großes Hexenwerk mehr. Viel erstaunlicher ist es fast schon, dass das (noch) keine Verbindung zu Gemini und dessen starke Audio-Möglichkeiten hat. Die neue Funktion befindet sich derzeit im Testlauf, wäre grundsätzlich aber auch schon an anderer Stelle verfügbar: Tippt einfach einmal auf das Mikrofon in der Google-Suchleiste, haltet das Smartphone in die Nähe der Musik und es erscheint ein weiterer Button zur Musikerkennung. Funktioniert genauso gut, benötigt nur eben etwas mehr Zwischenschritte.

