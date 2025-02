Pixel-Smartphones: Die smarte Musikerkennung ‚Now Playing‘ funktioniert nicht mehr? Google bringt Bugfix

Das seit vielen Jahren auf den Pixel-Smartphones angebotene Feature Now Playing dürfte für viele Nutzer eine nette Ambient-Funktion sein, die man gerne mitnimmt. Die smarte Musikerkennung sorgt dafür, dass alle im Hintergrund der realen Umgebung abgespielten Songs erkannt, protokolliert und direkt auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden. Jetzt kündigt Google einen umfangreichen Fix an.



Die als System-App auf den Pixel-Smartphones befindliche Funktion „Now Playing“ ist sicherlich ein nettes Beiwerk, das vielleicht nicht die ganz große Masse an aktiven Nutzern erreicht, aber dennoch immer wieder sehr praktisch sein kann. Sowohl zur Live-Recherche, wenn einem der aktuelle Song in der realen Umgebung gefällt, als auch in der protokollarischen Version, die euch alle im Laufe des Tages oder der Woche erkannten Titel auflistet. Das Tool sorgt für eine ständige Musikerkennung, die ihr Ergebnis direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigt.

Alle Pixel-Nutzer erhalten die Möglichkeit, nicht nur den aktuell gespielten Titel anzusehen, sondern eben auch den vorherigen, den davor und auch die gestern gespielten Titel sind in der Auflistung enthalten. Wer möchte, kann sich diese auch direkt aus der App heraus noch einmal anhören, denn es sind Musikdienste wie YouTube oder Spotify integriert. Wer diese Funktion einmal zu schätzen weiß und immer wieder mal darauf zugreift, wird sich wohl recht schnell darauf verlassen. Doch schon seit mehreren Wochen schien das keine gute Idee mehr zu sein, denn das Tool funktionierte schlicht und einfach nicht mehr.

Die Anzahl der Nutzer, die berichteten, dass Pixel Now Playing nicht mehr funktioniert nahm in den letzten Wochen stark zu, was wohl auch daran liegt, dass viele es erst nach diesen Berichten bemerkt und entsprechend bestätigt haben. In den Fehlerberichten hieß es, dass nur noch ein Bruchteil aller Titel erkannt wird, was auch bei sehr bekannten Titeln nicht anders ist. Die Rede war von maximal 10 bis 20 Prozent, die noch erkannt worden sind, wobei die früheren Raten eher im Bereich 90 bis 100 Prozent lagen. Selbst eine aktive Nutzung änderte nichts, sodass auch ein eventuell im Tiefschlaf befindliches Mikrofon nicht die Ursache gewesen sein kann.

Google hat sich erst jetzt zu dem Problem geäußert und gleich Vollzug gemeldet. Man habe das Problem lokalisiert, einen Fix entwickelt und wird diesen mit einem der nächsten Updates ausrollen. Mutmaßlich wäre es daher ein Kandidat für das März-Update, das wir für kommende Woche erwarten. Doch schon jetzt berichten viele Nutzer, dass das Problem bereits behoben ist. Vielleicht doch ein serverseitiges Problem, das man sofort beheben konnte.

