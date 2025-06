Google Drive & Gemini: Neue ‚catch me up‘-Funktion wird ausgerollt – bringt Nutzer auf den neuesten Stand

Der Cloudspeicher Google Drive verfügt über eine der stärkeren Integrationen von Gemini im Workspace-Universum und jetzt kommt eine weitere praktische Funktion dazu: Ein neuer Button in der Seitenleiste führt zur „catch me up“-Funktion, die den Nutzern alle relevanten Änderungen an geteilten Dateien mitteilt und diese auch inhaltlich zusammenfassen kann.



Gemini dürfte für viele Nutzer zu einem wichtigen Teil der Google Drive-Oberfläche geworden sein, denn das Tool kann Inhalte von Dateien zusammenfassen, steht mit Fragen zu ausgewählten Inhalten bereit und hat für diese Zwecke eine eigene Seitenleiste erhalten. Jetzt wird eine neue Premium-Funktion ausgerollt, die sich nicht nur auf einzelne Dateien oder Ordner bezieht, sondern auf alle mit anderen Nutzern geteilten bzw. freigegebene Dateien.

Die neue Funktion nennt sich „catch me up“ und wird den Nutzern in der Gemini-Seitenleiste direkt als Vorschlag angeboten, sodass diese einfach genutzt werden kann. Man könnte es als „bringe mich auf den neuesten Stand“ übersetzen – und genau das tut diese Funktion. Die Gemini-KI schaut sich alle geteilten Dateien an, sucht alle relevanten Änderungen seit dem letzten Öffnen durch den Nutzer und fasst diese Änderungen sowohl als Liste als auch inhaltlich zusammen.

So bekommen die Nutzer nicht nur eine Liste mit geänderten Dateien präsentiert und müssen selbst herausfinden, was sich geändert hat oder den Versionsverlauf bemühen, sondern erhalten direkt die inhaltlichen Informationen. Was relevant ist und was nicht, bestimmt dabei die Gemini-KI. Sicherlich gibt es auch sehr kleine Details, die hochrelevant sein können. Beispielsweise ein verrutschtes Komma in einer Kalkulation, das schließlich zu einem völlig anderen Ergebnis führen kann.

Das neue Feature wird jetzt für alle Nutzer angeboten, die über ein Workspace-Abo oder ein Google One AI Pro- oder Ultra-Abo verfügen.

