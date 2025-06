Google Drive & Gemini: Starke neue Video-Funktion wird ausgerollt – Inhalte zusammenfassen und mehr

Beim Cloudspeicher Google Drive konzentriert man sich derzeit auf Videos, die nach den jüngsten Updates schneller hochgeladen und abgespielt werden können und seit wenigen Tagen auch einen Abrufzähler besitzen. Jetzt wird die Integration von Gemini verstärkt, das allen Premium-Nutzern erste Möglichkeiten zur Videoanalyse gibt.



Gemini kann nicht nur erstaunlich realistische Videos erstellen, sondern auch mit Videos als Datenquelle umgehen – das ist seit langer Zeit bekannt. Jetzt kommt das erstmals in der breiten Masse zur Anwendung, was bisher nur für öffentliche YouTube-Videos verfügbar war: Die Analyse des Videoinhalts. In der Google Drive-Seitenleiste bietet Gemini nun die Möglichkeit, umfangreiche Informationen zum aktiv aufgerufenen Video zu liefern.

Zu den Möglichkeiten gehört eine automatische Zusammenfassung des Videoinhalts, sodass ihr noch vor dem ersten Abruf direkt darüber im Bilde seid, was im Video zu sehen ist bzw. welche Informationen in diesem mitgeteilt werden. Wem das nicht ausreicht, der kann weitere Fragen stellen und somit das Standard-Gemini nutzen – dann eben mit dem Video als Datenquelle bzw. als Grundlage für alle weiteren Informationen.

Weiterhin gibt es zwei Action-Buttons, mit denen automatisiert Inhalte erstellt werden: Der erste ermöglicht eine Zusammenfassung der wichtigsten Momente in Videoform, sodass ihr nur die Highlights zu sehen bekommt. Das Ganze nennt sich „Outline the key takeaways“. Die zweite Aktion kann Aktionen vorschlagen, die auf Basis dieses Videos bzw. der möglichen darin enthaltenen Informationen und Aufforderungen angesprochen werden. Das ist vor allem für aufgezeichnete und im Cloudspeicher abgelegte Meetings sehr nützlich.

Interessanterweise bietet Gemini selbst noch keine solche Funktion und überlässt somit kurzzeitig Google Drive den großen Auftritt. Gut möglich, dass es ein erweiterter Testlauf ist, dem eine baldige Freischaltung für die Gemini-Funktion folgen kann. Die neue Funktion wird ab sofort für alle Workspace-Abonnenten sowie Google One AI Pro-Abonnenten ausgerollt.

