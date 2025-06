Bye Bye Gemini? Samsung soll Millionen-Investionen in Konkurrent Perplexity planen – Galaxy AI ohne Google?

Google ist mit dem KI-Modell Gemini und dessen App-Ableger sehr gut aufgestellt, denn man integriert es nicht nur tief in die hauseigenen Pixel-Smartphones, sondern über Partnerschaften auch in die Geräte anderer Hersteller – allen voran Samsung. Doch diese Partnerschaft könnte laut aktuellen Berichten Risse bekommen oder gar enden, denn in Südkorea hat man offenbar andere Pläne und will sich groß beim Konkurrenten Perplexity einkaufen.



Google und Samsung pflegen seit vielen Jahren eine umfangreiche Partnerschaft, die bereits mehrere Höhen und Tiefen durchlaufen hat – in den letzten Jahren war es durch eine Erweiterung auf viele Bereiche eher ein dauerhaftes Hoch. Das gilt auch für den KI-Bereich, denn natürlich verkauft auch Samsung in den höheren Preisklassen nur noch „KI-Smartphones“ mit der hauseigenen Galaxy AI, die hauptsächlich von Googles Gemini angetrieben wird.

Jetzt gibt es glaubhafte Berichte, dass Samsung eine Investition in Perplexity AI plant, wobei die Summe von 500 Millionen Dollar im Raum steht. Es soll sich um eine Finanzierungsrunde handeln, in der Samsung als führender Investor den Wert von Perplexity auf 14 Milliarden Dollar hochschrauben soll. Dabei soll es sich aber nicht nur um eine finanzielle Beteiligung handeln, sondern Samsung soll auch größere Pläne mit Perplexity haben und diese KI in die eigenen Dienste integrieren wollen.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Samsung Konkurrenzprodukte zu den Google-Produkten betreibt und dennoch den Google-Diensten oftmals den Vorzug lässt. Bei der Perplexity-Integration in Bixby könnte es ähnlich sein, aber würde Samsung in diesem Bereich wirklich mehrere Hundert Millionen Dollar in das KI-Unternehmen investieren? Natürlich kann das auch eine Absicherung für die Zukunft sein, um eine Alternative zu Google in der Hinterhand zu haben.

Aktuell handelt es sich nur um Berichte, deren Wurzeln aber schon mehrere Monate zurückreichen. Wie sich eine solch enge Partnerschaft zwischen Samsung und Perplexity auf die Zusammenarbeit mit Google und Gemini auswirken würde, lässt sich nur schwer einschätzen. Erneut zeigt sich, warum Google so enorm viel in die Pixel-Smartphones investiert und seinerseits ebenfalls eine größere Unabhängigkeit anstrebt.

» Google Beam: Google revolutioniert die Videotelefonie – ganz neuer Realismus und Live-Dolmetscher (Video)

[Economic Times]

Letzte Aktualisierung am 2025-06-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.