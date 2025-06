Mein Gerät finden: Google versteckt praktische Funktion zum Anklingeln von Smartphones – Hier findet ihr es

Vor wenigen Tagen hat der neue Google Find Hub seinen Dienst aufgenommen und soll den Nutzern die Möglichkeit geben, ihr Smartphone oder ein anderes verlorenes Gerät aufzuspüren. Das funktioniert grundsätzlich ganz gut, doch leider hat man eine wichtige Integration vergessen und lässt die Nutzer jetzt im Regen stehen. Das Klingeln lassen des Smartphones ist auf dem klassischen Weg nicht mehr möglich.



Die Plattform Mein Gerät finden besteht schon seit vielen Jahren und hat zuletzt durch den Start des globalen Gerätenetzwerks einen großen Wandel durchgemacht. Dieser Wandel war bisher nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, sodass man sich kürzlich zu einer Umbenennung in den Google Find Hub entschieden hat. Das ist aber nicht nur eine Namensänderung, sondern dürfte intern ein ganz neues Produkt sein – das zeigt sich an der aktuellen Situation.

Seit vielen Jahren war es über die Google Websuche mit der Suchanfrage „Find my phone“ oder „Mein Smartphone finden“ möglich, das Smartphone zu finden. Auf einer separaten Webseite konnten sowohl die Position auf der Karte als auch weitere Details angezeigt werden und das Gerät bei Bedarf klingeln lassen. Die Seite existiert nach wie vor, doch vor wenigen Tagen wurde die Funktion entfernt, das Smartphone klingeln zu lassen. Ein großer Verlust, denn gerade ein Gerät in der Nähe lässt sich dadurch natürlich besonders schnell finden.

Kurioserweise empfiehlt man den Nutzern jetzt, das Smartphone einfach anzurufen – am besten per Google Hangouts. Darauf wären sie sicherlich selbst gekommen, wenn denn ein weiteres Smartphone mit Mobilfunkanbindung zur Hand ist. Die Empfehlung von Hangouts ist eher kurios, denn das Produkt ist seit Jahren eingestellt. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Funktion an eine andere Stelle verschoben worden ist – aber das ist sie.

Um euer Smartphone anklingeln zu können, müsst ihr jetzt direkt den Google Find Hub im Web ansteuern und findet dort alle gewohnten Funktionen. Das dürfte hoffentlich schon bald auch das Linkziel in der Google Websuche sein, denn die aktuelle Seite ist nun veraltet und ergibt in der Form keinen Sinn mehr.

» Google Find Hub: Neuer Name für ‚Mein Gerät finden‘ – großes Update bringt viele neue Funktionen

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-05-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.