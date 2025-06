Pixel 10-Smartphones: Google lädt Pixel Superfans zum Event – kommen Pixel 10 und Pixel Watch 4 früher?

Google will schon bald die Pixel 10-Smartphones und die Pixel Watch 4 vorstellen, über die zuletzt viele Informationen durch Leaks bekannt geworden sind. Jetzt gibt es Spekulationen über einen möglichen Frühstart der neuen Geräte, denn schon in diesem Monat lädt man ausgewählte Pixel Superfans zu einem Event, auf dem diese die neue Hardware kennenlernen können.



Google betreibt schon seit mehreren Jahren das Programm der Pixel Superfans, das den Teilnehmern in unregelmäßigen Abständen einige Vorteile verschafft und zum Teil Besonderheiten bietet, die anderweitig nicht zu haben sind. Dazu gehört jetzt auch eine Einladung zu einem sehr exklusiven Pixel-Event, an dem nur 25 ausgesuchte Superfans teilnehmen können. Das Event findet in Großbritannien statt und nennt sich „Pixel Superfans X Pixel Penthouse“.

Das Mini-Event richtet sich wohl hauptsächlich an große Händler sowie Pressevertreter und soll diesen eine „Sneak preview“ auf die kommenden Geräte bieten. Das dürfte ein üblicher Vorgang sein, doch weil man diesmal auch die Pixel Superfans dazu einlädt, gibt es natürlich Spekulationen darüber, ob diese die neuen Geräte vielleicht direkt mit nach Hause nehmen können. Ich gehe zwar nicht davon aus, aber bei Google weiß man nie.

Beobachter spekulieren nun darüber, ob die Pixel 10-Smartphones und die Pixel Watch 4-Smartwatches im Rahmen dieses Events vorab vorgestellt werden und früher auf den Markt starten könnten. Ein Verkaufsstart Ende Juni oder Anfang Juli steht aufgrund des Events am 27. Juni im Raum. Bisher hätten wir den Verkaufsstart für August erwartet, was auch sehr gut mit der Zeitlinie der Android 16 QPR1 und deren großer Neuerungen passen würde.

Weiterhin erscheint es mir unwahrscheinlich, dass man ausgerechnet die Jubiläums-Edition auf einem solch kleinen Event vorstellen sollte, von dem kaum jemand etwas mitbekommen wird. Viel eher wird es wohl eine Vorschau ohne konkrete Ankündigung sein oder möglicherweise werden die Teilnehmer auch zum Schweigen über das Gesehen verpflichtet. Wir wissen es nicht und werden es wohl nicht vor Ende Juni erfahren.

