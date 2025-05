Pixel 10: Das sind die neuen Google-Smartphones – alles was bisher bekannt ist (Spezifikationen & Galerie)

Google könnte schon in wenigen Wochen die neuen Pixel 10-Smartphones vorstellen, die erneut bereits im Sommer auf den Markt kommen und wieder als Viererpack erscheinen sollen. Die Erwartungen an die zehnte Pixel-Generation sind nicht nur wegen Versionsnummer sehr hoch, sodass die jüngsten Leaks wie erwartet auf sehr fruchtbaren Boden gefallen sind. Hier findet ihr einen schnellen Überblick über alle bisher bekannten Informationen: Das sind die Pixel 10-Smartphones.



Mit dem kürzlichen Start des Pixel 9a hat Google die neunte Generation der Serie abgeschlossen und nun steht schon der Neustart der zehnten Generation vor der Tür. Die Pixel 10-Smartphones werden vor allem als Jubiläums-Generation bereits heiß erwartet, denn viele Nutzer gehen davon aus, dass sich Google für den Start in die Zweistelligkeit etwas Besonderes einfallen lässt. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, macht man sich bei Google aber nicht viel aus solchen Generationen-Meilensteinen.

Dennoch sind die Erwartungen aus ganz anderen Gründen sehr hoch: Zum einen steht der Tensor-Neustart an, der den Smartphones einen Leistungsschub und einen KI-Boost geben soll. Letztes natürlich auch durch die Gemini-KI, die man laut eines geleakten Werbespots als „ask more of your phone“ bewerben wird. Dazu kommt, dass parallel zum Pixel 10-Start wohl Android 16 QPR1 kommen wird, das schon jetzt sehr viele Neuerungen zeigt – vom brandneuen Oberflächen-Design bis zum Desktopmodus.

Die Pixel 10-Smartphones werden auch in diesem Jahr wieder im Viererpack starten, über das in den letzten Wochen dank zahlreicher Leaks schon sehr viele Informationen bekannt geworden sind. In diesem Artikel fassen wir alle Informationen zum Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL sowie dem Pixel 10 Pro Fold zusammen.

Google Pixel 10

Produktname: Google Pixel 10

Interne Bezeichnung: GLBWO / GL066

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: Samsung GN8 50MP (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX712 13MP

Telephoto Kamera: Samsung 3J1 11MP

Frontkamera: Samsung 3J1 11MP

Farben: Obsidian (Schwarz), Blue (Blau), Iris (Violett), Limoncello (Gelb)

Verkaufspreis: 899 Euro (erwartet)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

Das Pixel 10 bildet auch in diesem Jahr wieder das Standardmodell und ist somit das kleinste der Flaggschiffe. Es soll sich in diesem Jahr so nah wie seit langer Zeit nicht mehr am Vorgänger orientieren – zumindest in puncto Design und Ausstattung. Der größte Unterschied wird es sein, dass das Smartphone erstmals eine Telephoto Lens haben und damit optischen Zoom bieten kann. Ein echtes Novum für die Pixel-Serie, mit dem das Smartphone mit seinen großen Brüdern gleichzieht.

Google Pixel 10 Pro

Produktname: Google Pixel 10 Pro

Interne Bezeichnung: G4QUR / GN4F5

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,6mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: Samsung GNV 50MP (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP

Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP

Frontkamera: Sony IMX858 48MP

Farben: Obsidian (Schwarz), Green (Grün), Sterling (Grau), Porcelain (Weiß)

Verkaufspreis: 1099 Euro (erwartet)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

Das Pixel 10 Pro als mittleres Flaggschiff orientiert sich ebenfalls stark an seinem Vorgänger – und das nahezu ausnahmslos. Denn so wie alle anderen Pixel-Smartphones der zehnten Generation, soll auch das Pixel 10 Pro nur 0,1mm dicker sein als der Vorgänger sonst dieselben Abmessungen mitbringen. Ob das tatsächlich der Fall ist oder wir bei dieser Haaresbreite einfach nur einen Rundungsfehler sehen, lässt sich noch nicht sagen. Es wäre auch möglich, dass alle Smartphones die exakt selbe Größe haben. In jedem Fall sollen die Schutzhüllen der neunten Generation wohl auch auf die zehnte Generation passen. Und das ist eine gute Nachricht für Umsteiger oder Schnäppchenjäger.

Google Pixel 10 Pro XL

Produktname: Google Pixel 10 Pro XL

Interne Bezeichnung: GUL82

Displaygröße: 6,8 Zoll

Abmessungen: 162,7mm x 76,6mm x 8,5mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: Samsung GNV 50MP (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP

Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP

Frontkamera: Sony IMX858 48MP

Farben: Obsidian (Schwarz), Green (Grün), Sterling (Grau), Porcelain (Weiß)

Verkaufspreis: 1199 Euro (erwartet)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

Das größte Flaggschiff-Smartphone der Pixel 10-Serie orientiert sich ebenfalls am Vorgänger und wird in diesem Jahr wieder ein größeres Pixel 10 Pro sein. Das XL steht eben nur für die Displaygröße und damit verbunden auch die Gesamtgröße des Gerätes. Glaubt man den Leaks, soll der Preis im Gegensatz zu allen anderen Pixel 10-Smartphones steigen, wobei derzeit aber noch nicht bekannt ist, ob dies mit zusätzlichen Komponenten gerechtfertigt wird. Auch dieses Smartphone soll um 0,1mm stärker sein als das Pixel 9 Pro XL.

Google Pixel 10 Pro Fold

Produktname: Google Pixel 10 Pro Fold

Interne Bezeichnung: GU0NP

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 155,2mm x 150,4mm x 5,3mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: Samsung GN8 50MP (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Samsung 3J1 12MP

Telephoto Kamera: Samsung 3J1 12MP

Frontkamera: Samsung 3K1 11 MP + Samsung 3K1 11MP

Verkaufspreis: 1699 Euro (erwartet)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

Das Foldable der Pixel 10-Serie sieht seinem Vorgänger ebenfalls sehr ähnlich und rundet damit die gesamte zehnte Pixel-Generation ab. Dafür soll es günstiger sein als sein Vorgänger, denn Google soll wohl die Foldable-Preise in der gesamten Kategorie nach unten drücken wollen. Man hofft darauf, dass andere Smartphone-Hersteller nachziehen und sich durch die dadurch erhofft ansteigende Nachfrage die gesamte Kategorie etwas vergünstigen lässt.

Weitere Informationen

Auch in diesem Jahr wird die Kamera wieder eine sehr wichtige Stellung einnehmen, wobei das nicht nur für die Hardware-Ausstattung gilt, sondern auch für die Software. Wir haben euch schon vor einigen Wochen alle Pixel 10 Kameratricks zusammengestellt, die wir für die kommende Generation erwarten. Das ist eine überraschend lange Liste, die einen größeren Fortschritt erwarten lässt. In puncto Fortschritt erwarten wir aber auch große Schritte von der Gemini-KI, denn diesmal stehen die Geräte unter dem Slogan „ask more of your phone“. Außerdem wird Android 16 QPR1 parallel zum Pixel 10-Start erwartet und bringt sowohl das neue Material-Design als auch den Desktopmodus mit.

Außerdem hatten wir euch erst kürzlich alle Infos zum Pixel 10 Tensor-SoC zusammengestellt. Schaut doch da auch einmal vorbei. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Google den Tensor-SoC in den nächsten drei bis fünf Jahren von TSMC fertigen lässt und sich damit längere Zeit von Samsung als Partner verabschiedet.

Verkaufsstart und Preisgestaltung

Wir erwarten die Präsentation der Pixel 10-Smartphones für August 2025 und den Verkaufsstart noch im selben Monat – mutmaßlich wieder eine Woche nach der Ankündigung. Zwar gibt es aktuelle Gerüchte über eine Juni-Vorstellung, aber ich denke, dass diese nicht haltbar sind. Über die Preisgestaltung gab es im April einmal einen größeren Leak, der uns verrät, dass das Pro XL wohl im Preis steigen und das Pro Fold eher sinken sollte. In obiger Auflistung der Informationen haben wir diese vorläufigen Preise einfließen lassen.

