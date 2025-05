Android 16: Googles neues Betriebssystem startet sehr bald – alle wichtigen Neuerungen im Überblick (Galerie)

Google wird schon in wenigen Tagen die finale Version von Android 16 veröffentlichen, die in den letzten Monaten zahlreiche Vorabversionen durchlaufen hat und für den Start bereit ist. Bevor ihr die neue Version auf euren Pixel-Smartphones installiert, könnt ihr euch hier noch einmal alle bisher entdeckten Neuerungen das kommenden Smartphone-Betriebssystems in der Übersicht anschauen.



Wie die Zeit vergeht: Schon vor sieben Monaten, nämlich im November 2024, hat Google die erste Android 16 Developer Preview veröffentlicht und dieser eine weitere Entwicklervorschau, vier Betas und viele weitere Zwischenversionen folgen lassen. Allesamt haben sie relevante Neuerungen mitgebracht, wobei gerade in den ersten und den letzten Versionen meist die interessantesten Updates zu finden gewesen sind. Hier ein schneller Überblick über den bisherigen Verlauf der Android 16-Vorabversionen:

20. November 2024: Developer Preview 1

18. Dezember 2024: Developer Preview 2

23. Januar 2025: Beta 1

13. Februar 2025: Beta 2

13. März 2025: Beta 3

17. April 2025: Beta 4

Jetzt stehen wir kurz vor dem finalen Release von Android 16, den Google selbst für „Anfang Juni“ angekündigt hat – und das dürfte kommenden Montag oder Dienstag sein. Wer sich noch im Beta-Kanal befindet und die neue Android 16 QPR1 Beta nicht angenommen hat, sollte das Update automatisch erhalten. Habt ihr Android 15 im Einsatz und euer Pixel-Smartphone wird von Google noch mit Updates versorgt, erhaltet ihr das Update ebenfalls zeitnah in den nächsten Tagen.

Hier findet ihr jetzt im Folgenden alle Neuerungen, die sich im Laufe der Vorabversionen gezeigt haben:









Neues Design für das Wifi-Sharing

Wer häufiger WLAN-Zugangsdaten freigibt bzw. teilen möchte, wird dies ab Android 16 mit einer neuen Material You-Oberfläche tun können. Wird zwar stets nur kurzzeitig und vermutlich eher selten verwendet, aber sieht schick aus.

Privacy Dashboard Rückblick

Das Privacy Dashboard ermöglicht es jetzt, nicht nur für 24 Stunden zurückzublicken, sondern auch auf die gesamte letzte Woche bzw. sieben Tage. Darin könnt ihr sehen, wie häufig anteilsmäßig auf die einzelnen Berechtigungen zugegriffen worden ist.

Experimentelle Displayfarben

Die Displaydarstellung kann in Android 16 in den Modus „experimental“ geschaltet werden, der die beiden bisher verfügbaren Modi Natur und Adaptiv ergänzt. Wie der Name schon sagt, gibt es darin experimentelle Farbpaletten, bei denen es im Laufe der Zeit zu Anpassungen kommen kann.

Health Connect Aufzeichnungen

Health Connect ermöglicht es ab Android 16, medizinische Aufzeichnungen im FHIR-Format aufzuzeichnen und auch zu lesen. Das eröffnet viele neue Möglichkeiten für zukünftige Apps.









Benachrichtigungen herunterfahren

Wem es einmal zu viel wird, der kann die Benachrichtigungen in einem neuen Modi herunterfahren. Das bedeutet nicht, dass diese vollständig abgeschaltet sind, sondern deutlich weniger Benachrichtigungen angezeigt werden. Dieses Feature ist schon vorab aufgetaucht und wurde von uns schon ausführlich beschrieben.

» So funktionieren die eingeschränkten Android-Benachrichtigungen

Audio Sharing

Auf den Pixel-Smartphones der achten und neunten Generation gibt es die neue Funktion „Audio Sharing“, über das sich die Wiedergabe des Audiostreams auf anderen Geräten zentral auswählen und regeln lässt.

Display sehr dunkel schalten

Die Displayhelligkeit lässt sich mit Android 16 noch etwas breiter einstellen als zuvor. Zwischen der normalen Skala von 0 bis 100 gibt es jetzt den neuen Eintrag „noch dunkler“. Dieser ersetzt das bisherige Quick Settings Tile „Extra dunkel“. Grundsätzlich ist wohl dasselbe, aber die Einstellung wurde neu benannt und auch an eine andere Stelle verschoben.

Icons mit kreisrundem Hintergrund

Einige Icons befinden sich unter Android 16 nun in einer kreisrunden Form, die diesen einen eigenen Hintergrund gibt. Auf obigem Screenshot könnt ihr das anhand von zwei Beispielen sehen.









Genaue Angaben zum Speicherplatzverbrauch

Android 16 kann die Nutzer jetzt detaillierter über den Speicherplatzverbrauch der Systemkomponenten informieren. Dort wird nun zwischen dem tatsächlichen System und den temporären Dateien unterschieden.

Text-Kontrast erhöhen

Um den Kontrast von Texten weiter zu erhöhen, kann dieser nun in einen gesonderten Modus geschaltet werden, bei dem je nach Textfarbe und Hintergrund eine schwarze oder weiße Umrandung zum Einsatz kommt.

Display noch dunkler schalten

Der neue Displaymodus „Extram Dim“ ist da. Dieser erlaubt es, das Display noch einen Tick dunkler zu schalten und somit hauptsächlich noch mehr Akku sparen zu können. Es kann allerdings sein, dass ihr bei schlechtem Lichteinfall gar nichts mehr auf dem Display sehen könnt.

Nutzer wechseln per Widget

Spannendes neues Widget, das vielleicht noch eine größere Bedeutung bekommen könnte: Dieses ermöglicht es, den aktiv genutzten Nutzer einfach direkt aus dem Widget vom Homescreen heraus zu wechseln.









Google Wallet schnell starten

Wir haben schon vor einiger Zeit über die Google Wallet-Integration für den Power-Button berichtet und mit Android 16 ist es bald soweit: Nutzer können in den Einstellungen festlegen, dass ein doppelter Klick auf den Power-Button nicht mehr die Kamera öffnet, sondern Google Wallet.

Neue Akku-Gesundheit

In den Einstellungen findet sich nach dem Update der neue Bereich der Akku-Gesundheit. In diesem lässt sich ablesen, wie es um den verbauten Akku im Smartphone steht, wobei man die Gesundheit bzw. die verfügbare Kapazität in Prozent angeben kann. Neigt sich die Gesundheit in die falsche Richtung, könnt ihr mit Tools wie dem Akku-Schoner entgegenwirken, das adaptive Aufladen aktivieren oder auch eine Reihe von Hilfe-Ressourcen direkt aus dieser Oberfläche abrufen.

» Das ist die neue Android Akku-Gesundheit

Apps im Taskmanager schließen

Es gibt eine Änderung im Taskmanager von Android, die allen Nutzern zugutekommt, die eine App nicht per Geste oder Swipe schließen können. Sei es dauerhaft oder nur im aktuellen Moment. Direkt im Taskmananger haben Apps in der Menü-Oberfläche nun einen Schließen-Button. Dieser bewirkt genau das, was ihr erwarten würdet und hat den gleichen Effekt, als wenn ihr die App per Swipe vom Display entfernen würdet. Es ist allerdings kein Force-Stop.









Neue Einstellungen-Suche

In den Einstellungen gibt es einen größeren Umbau, der sich derzeit aber noch etwas holprig zeigt und wohl dafür sorgen soll, dass jede einzelne Option sich in einer eigenen Karte befindet. Es ist ein reiner visueller Unterschied, der aber für die Übersicht größere Unterschiede machen kann. Die auffälligste Änderung befindet sich beim Suchen-Feld, mit dem sich die Einstellungen durchsuchen lassen. Auf obigem Screenshot könnt ihr sehen, dass sich dieses deutlich vom Rest der Oberfläche abhebt.

Mehr Platz für die Android 16-Uhr

Wir ihr auf obigem Screenshot erkennen könnt, hat sich die Platzsituation für die Uhr ein wenig verbessert. Diese erhält größere Zeichen, höhere Zeichen und auch etwas mehr Abstand zwischen den einzelnen Ziffern.

Mehr Funktionen im Overlay-Menü

Im Laufe der Betas kam der Schließen-Button in das App-Menü und jetzt finden die beiden Einträge für die Aufnahme eines Screenshots oder die Auswahl von Inhalten aus der aktiven App ihren Weg in das Menü.

Abgedunkelter Medienplayer

Der Medienplayer hat in der neuesten Version eine abgedunkelte Oberfläche. Nicht zu dunkel, aber im direkten Vergleich doch gut zu erkennen, dass sich an dieser Stelle etwas verändert hat.









Demo für die Gestensteuerung

Offenbar ist die Gestensteuerung noch immer nicht allen Nutzern geläufig, sodass Google jetzt eine Demo davon zu Android bringt. Auf obigen Screenshots könnt ihr das sehen. Meine Behauptung: Die Nutzer, die die Gestensteuerung nicht kennen, werden sich auch eher selten in dieses Menü verirren. Dennoch sicherlich eine gute Sache für den Einstieg.

Auflistung aller Apps

Ein langer Tap auf den Homescreen bringt jetzt nicht mehr nur die Verknüpfungen zum Hinzufügen von Widgets oder dem Ändern des Hintergrunds hervor, sondern auch zur Auflistung aller am Smartphone installierten Apps. Das ist eine schöne Abkürzung, bei der man sich den Weg über die Einstellungen ersparen kann.