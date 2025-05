Android 16 QPR1: Alle wichtigen Updates im Hands-on – neues Video zeigt alle Neuerungen im Einsatz (Video)

Google hat am Dienstag die Android 16 QPR1 Beta veröffentlicht, die sich schon jetzt als der wirklich große Wurf erweist, der der in Kürze kommenden finalen Android 16-Version voraus ist. Wir haben euch bereits alle wichtigen Neuerungen im Betriebssystem gezeigt und jetzt gibt es noch ein kurzes Hands-on-Video, das einen schnellen Überblick über die aktualisierte Oberfläche und deren Funktionen zeigt.



In weniger als zwei Wochen dürfte Google die stabile Version von Android 16 veröffentlicht, die zwar viele Neuerungen im Gepäck hat, aber dennoch schon jetzt von der vor wenigen Tagen veröffentlichten Android 16 QPR1 Beta 1 überschattet wird. Denn diese hat ihren Vorgänger nicht nur überholt, sondern bringt auch deutlich mehr und wichtigere Neuerungen mit, die sich im Rahmen des Tests auf den Pixel-Smartphones zeigen.

Es zeichnet sich ab, dass der finale Android-Release in Zukunft eher einer für das Ökosystem ist, während der QPR1-Release – der parallel zum Start der neuen Pixel-Smartphones erfolgt – dann die wirklich interessanten Dinge im Gepäck hat. Zu den Highlights von Android 16 QPR1 Beta gehören das Material 3 Expressive Design, die neuen Android-Oberflächen, der neue Android-Desktopmodus und viele weitere kleine funktionelle Veränderungen.

Wir haben euch erst gestern alle wichtigen Neuerungen in Android 16 QPR1 Beta 1 aufgelistet und jetzt gibt es im obigen Hands-on-Video die Gelegenheit, sich die eine oder andere Veränderung an der Oberfläche noch einmal etwas genauer anzusehen. Schon jetzt wird deutlich, dass Android 16 mit dieser Zwischenversion zu einem Meilenstein des mobilen Betriebssystems wird und die Optik der nächsten Jahre in der mobilen Welt ganz neu prägt.

Wirklich interessant sind aber auch die mit einer zukünftigen Version kommenden Android Live Updates, die die Benachrichtigungen noch einmal ganz neu denken und mit den Vorteilen sowie Möglichkeiten eines Widgets vermengen.

